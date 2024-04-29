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Государство приобретет дома для семей экомигрантов в регионах Грузии
Государство приобретет дома для семей экомигрантов в регионах Грузии
Sputnik Грузия
В 2024 году агентство приняло положительное решение о приобретении домов для более чем 500 семей 29.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-29T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Агентство по делам вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечению средствами к существованию купит дома для 163 семей, пострадавших от стихии, в регионах страны, сообщили в пресс-службе Минздрава. Семьи экомигрантов самостоятельно выберут себе жилье в любом регионе Грузии, на что им дается полгода. Комиссия обсудила вопрос переселения указанных семей на основании геологического отчета. В 2024 году агентство приняло положительное решение о приобретении домов для более чем 500 семей, пострадавших от стихийных бедствий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество
Государство приобретет дома для семей экомигрантов в регионах Грузии
10:52 29.04.2024 (обновлено: 11:50 29.04.2024)
В 2024 году агентство приняло положительное решение о приобретении домов для более чем 500 семей
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Агентство по делам вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечению средствами к существованию купит дома для 163 семей, пострадавших от стихии, в регионах страны, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Семьи экомигрантов самостоятельно выберут себе жилье в любом регионе Грузии, на что им дается полгода. Комиссия обсудила вопрос переселения указанных семей на основании геологического отчета.
Выбранные дома, в большинстве случаев, сопровождаются земельными участками, что является для семей дополнительным источником дохода.
В 2024 году агентство приняло положительное решение о приобретении домов для более чем 500 семей, пострадавших от стихийных бедствий.