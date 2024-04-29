https://sputnik-georgia.ru/20240429/ivanishvili-poobeschal-nakazat-natsdvizhenie-ukrepit-ekonomiku-i-sdelat-gruziyu-chlenom-es-287633198.html

Иванишвили пообещал наказать "Нацдвижение", укрепить экономику и сделать Грузию членом ЕС

Иванишвили пообещал наказать "Нацдвижение", укрепить экономику и сделать Грузию членом ЕС

Sputnik Грузия

Судьбу Грузии должен решать грузинский народ, сказал основатель "Грузинской мечты" 29.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-29T21:32+0400

2024-04-29T21:32+0400

2024-04-29T22:57+0400

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единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили пообещал на многотысячной акции в центре Тбилиси наказать бывшую партию власти "Единое национальное движение", укрепить экономику и сделать страну членом Евросоюза. "Грузинская мечта" организовала акцию в поддержку законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" на проспекте Руставели, где с 15 апреля митинговали противники этой инициативы. Он подчеркнул, что Грузия – лидер среди стран со статусом кандидата на вступление в ЕС в плане демократии, прав человека, сильных институтов и низкого уровня коррупции. Кроме того, экономика Грузии растет быстрее, чем у них. При этом Иванишвили обрушился с резкой критикой в адрес бывшей правящей партии и ее соратников, которых в "Грузинской мечте" называют "коллективным Нацдвижением"."После выборов у нас будет возможность вынести строгий политический и правовой приговор "коллективному Национальному движению", – сказал Иванишвили, добавив, что этого оно заслужило за "девятилетнее кровавое правление" и за 12 лет вредительства будучи в оппозиции.Касательно скандального закона, против которого выступили Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, Иванишвили сказал, что "судьбу Грузии должен решать грузинский народ"."За эти годы мы собрали достаточно ресурса, чтобы начать полное укрепление суверенитета и именно этому служит закон "О прозрачности иностранного влияния", – заявил Иванишвили.По его словам, грузины – уникальный народ с уникальной историей, традициями и идентичностью. "Именно с этой уникальной идентичностью и традициями мы должны вступить в общую европейскую семью, так как только в таком случае Евросоюз может иметь настоящую ценность для Грузии и Грузия для Евросоюза", – заявил Иванишвили.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение