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Хотят хаоса: политолог Силаев о планах Запада и оппозиции на Грузию

Хотят хаоса: политолог Силаев о планах Запада и оппозиции на Грузию

Sputnik Грузия

Сколько США потратили на подготовку грузинской оппозиции к выборам? Почему власти Грузии не могут больше оставлять западные НКО без контроля? 29.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-29T12:29+0400

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Готов ли Евросоюз открыто вмешаться в ситуации в Грузии? Ответы на эти вопросы дает в интервью "Sputnik на русском" ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео