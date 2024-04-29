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Кому в Грузии дают убежище, а кого выдворяют? Новая статистика
Кому в Грузии дают убежище, а кого выдворяют? Новая статистика
Sputnik Грузия
Основная доля выдворенных граждан приходится на граждан Ирана и Ирака 29.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-29T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Власти Грузии в первом квартале 2024 года предоставили гуманитарный статус и статус беженца 14 иностранцам, а выдворили – 54, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. В период с 1 января по 31 марта 2024 года отказ в получении статуса в Грузии получили 158 иностранцев. Большинство отказов приходится на долю граждан Ирана и Пакистана. При этом в первом квартале 2024 года в Грузии убежища в целом просили 379 иностранцев. Кого выдворяет Грузия? За первые три месяца приняли решение выдворить из страны 54 гражданина из 14 иностранных государств. Основная доля выдворенных граждан приходится на граждан Ирана и Ирака.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, грузия, новости, мвд грузии, беженцы
общество, грузия, новости, мвд грузии, беженцы
Кому в Грузии дают убежище, а кого выдворяют? Новая статистика
Основная доля выдворенных граждан приходится на граждан Ирана и Ирака
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Власти Грузии в первом квартале 2024 года предоставили гуманитарный статус и статус беженца 14 иностранцам, а выдворили – 54, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства, статус беженца Грузия предоставила трем иностранцам: двум гражданам Ирана и одному с неустановленным гражданством. Что касается гуманитарного статуса, то его получили 11 иностранцев, в том числе 9 граждан Украины, гражданин Ирака и один с неустановленным гражданством.
В период с 1 января по 31 марта 2024 года отказ в получении статуса в Грузии получили 158 иностранцев. Большинство отказов приходится на долю граждан Ирана и Пакистана. При этом в первом квартале 2024 года в Грузии убежища в целом просили 379 иностранцев.
За первые три месяца приняли решение выдворить из страны 54 гражданина из 14 иностранных государств. Основная доля выдворенных граждан приходится на граждан Ирана и Ирака.