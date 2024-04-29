https://sputnik-georgia.ru/20240429/komu-v-gruzii-dayut-ubezhische-a-kogo-vydvoryayut-novaya-statistika-287576947.html

Кому в Грузии дают убежище, а кого выдворяют? Новая статистика

Кому в Грузии дают убежище, а кого выдворяют? Новая статистика

Sputnik Грузия

Основная доля выдворенных граждан приходится на граждан Ирана и Ирака 29.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-29T11:58+0400

2024-04-29T11:58+0400

2024-04-29T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Власти Грузии в первом квартале 2024 года предоставили гуманитарный статус и статус беженца 14 иностранцам, а выдворили – 54, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. В период с 1 января по 31 марта 2024 года отказ в получении статуса в Грузии получили 158 иностранцев. Большинство отказов приходится на долю граждан Ирана и Пакистана. При этом в первом квартале 2024 года в Грузии убежища в целом просили 379 иностранцев. Кого выдворяет Грузия? За первые три месяца приняли решение выдворить из страны 54 гражданина из 14 иностранных государств. Основная доля выдворенных граждан приходится на граждан Ирана и Ирака.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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