https://sputnik-georgia.ru/20240429/kurs-lari-dollar-287569520.html

Курс лари на понедельник – 2,676 GEL/$

Курс лари на понедельник – 2,676 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0099 лари по отношению к доллару 29.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-29T09:48+0400

2024-04-29T09:48+0400

2024-04-29T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 апреля в размере 2,676 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0099 лари по отношению к доллару.

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