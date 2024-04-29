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Наличие большой авиагавани для Тбилиси критически важно – вице-президент АТОР
Наличие большой авиагавани для Тбилиси критически важно – вице-президент АТОР
Sputnik Грузия
Наличие большого аэропорта для Тбилиси очень важно, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, комментируя заявление властей Грузии о... 29.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-29T17:02+0400
2024-04-29T17:02+0400
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Подробнее Мурадян рассказал в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Мы наблюдаем пристально за Грузией, у вас огромный туристический поток не только из России, но со всего Ближнего Востока, Европы, а это значит, чем больше и комфортнее будет авиагавань, тем больше она будет использоваться не только по формату – из пункта А в пункт Б, но и будут развиваться транзитные возможности", - заявил Мурадян. Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт на территории бывшего аэродрома Вазиани вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта.Предположительная стоимость проекта – 1 миллиард 260 миллионов долларов. Расширение нынешнего аэропорта обошлось бы дешевле (900 миллионов долларов), но и пассажиропоток был бы меньше – максимум 15 миллионов человек. Новый же сможет принимать 19 миллионов в год, и, более того, будет перспектива расширения.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, туризм, туризм в грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, туризм, туризм в грузии, видео
Наличие большой авиагавани для Тбилиси критически важно – вице-президент АТОР
Наличие большого аэропорта для Тбилиси очень важно, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, комментируя заявление властей Грузии о планах по строительству нового аэропорта.
Подробнее Мурадян рассказал в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Мы наблюдаем пристально за Грузией, у вас огромный туристический поток не только из России, но со всего Ближнего Востока, Европы, а это значит, чем больше и комфортнее будет авиагавань, тем больше она будет использоваться не только по формату – из пункта А в пункт Б, но и будут развиваться транзитные возможности", - заявил Мурадян.
Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт на территории бывшего аэродрома Вазиани вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта.
Предположительная стоимость проекта – 1 миллиард 260 миллионов долларов. Расширение нынешнего аэропорта обошлось бы дешевле (900 миллионов долларов), но и пассажиропоток был бы меньше – максимум 15 миллионов человек. Новый же сможет принимать 19 миллионов в год, и, более того, будет перспектива расширения.