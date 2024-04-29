https://sputnik-georgia.ru/20240429/natsbank-pomozhet-uluchshit-regulirovanie-kommunalnykh-tarifov-v-gruzii-287622039.html
Нацбанк поможет улучшить регулирование коммунальных тарифов в Грузии
Нацбанк поможет улучшить регулирование коммунальных тарифов в Грузии
Sputnik Грузия
Целью меморандума является обмен статистической и другой информацией в финансовой сфере 29.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-29T19:30+0400
2024-04-29T19:30+0400
2024-04-29T19:30+0400
грузия
новости
экономика
натия турнава
давид нармания
национальный банк грузии
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии и Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) договорились сотрудничать в целях содействия развитию качества тарифного регулирования в сфере электроэнергии, природного газа и водоснабжения, говорится в сообщении Нацбанка. Соответствующий меморандум о сотрудничестве между ведомствами подписали исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии, первый вице-президент Натия Турнава и глава комиссии Давид Нармания. Целью меморандума является обмен статистической и другой информацией в финансовой сфере, предоставление консультаций, реализация совместных проектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, натия турнава, давид нармания, национальный банк грузии, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
грузия, новости, экономика, натия турнава, давид нармания, национальный банк грузии, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
Нацбанк поможет улучшить регулирование коммунальных тарифов в Грузии
Целью меморандума является обмен статистической и другой информацией в финансовой сфере
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии и Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) договорились сотрудничать в целях содействия развитию качества тарифного регулирования в сфере электроэнергии, природного газа и водоснабжения, говорится в сообщении Нацбанка.
Соответствующий меморандум о сотрудничестве между ведомствами подписали исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии, первый вице-президент Натия Турнава и глава комиссии Давид Нармания.
Целью меморандума является обмен статистической и другой информацией в финансовой сфере, предоставление консультаций, реализация совместных проектов.