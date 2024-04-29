https://sputnik-georgia.ru/20240429/natsbank-pomozhet-uluchshit-regulirovanie-kommunalnykh-tarifov-v-gruzii-287622039.html

Нацбанк поможет улучшить регулирование коммунальных тарифов в Грузии

Нацбанк поможет улучшить регулирование коммунальных тарифов в Грузии

Sputnik Грузия

Целью меморандума является обмен статистической и другой информацией в финансовой сфере 29.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-29T19:30+0400

2024-04-29T19:30+0400

2024-04-29T19:30+0400

грузия

новости

экономика

натия турнава

давид нармания

национальный банк грузии

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии и Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) договорились сотрудничать в целях содействия развитию качества тарифного регулирования в сфере электроэнергии, природного газа и водоснабжения, говорится в сообщении Нацбанка. Соответствующий меморандум о сотрудничестве между ведомствами подписали исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии, первый вице-президент Натия Турнава и глава комиссии Давид Нармания. Целью меморандума является обмен статистической и другой информацией в финансовой сфере, предоставление консультаций, реализация совместных проектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, натия турнава, давид нармания, национальный банк грузии, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии