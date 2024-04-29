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Почему Саакашвили отозвал иск из Страсбургского суда – ответ главы Минюста Грузии

Почему Саакашвили отозвал иск из Страсбургского суда – ответ главы Минюста Грузии

Sputnik Грузия

Адвокат Саакашвили в письме отметил, что в настоящее время состояние осужденного не представляет угрозы для жизни, заявил министр 29.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-29T20:15+0400

2024-04-29T20:15+0400

2024-04-29T20:25+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Бывший президент Грузии, осужденный Михаил Саакашвили отозвал иск из Европейского суда по правам человека, заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на отказ судов двух инстанций в Грузии освободить или отсрочить наказание для него по состоянию здоровья. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Европейский суд отказал Саакашвили в переводе на лечение за рубеж. По словам министра, адвокат Саакашвили в письме отметил, что в настоящее время состояние осужденного не представляет угрозы для жизни. "В письме от 18 апреля адвокат отмечает, что на данный момент состояние здоровья Саакашвили не представляет угрозы для жизни. Европейский суд попросил Минюст до 10 мая сделать комментарий, если таковой имеется", – заявил глава Минюста. По словам министра, сегодня Минюст направил соответствующий ответ, в котором отмечено, что состояние здоровья Саакашвили в действительности не было опасным для жизни, что подтвердил сам Страсбургский суд 11 мая 2023 года, когда осужденному Саакашвили было отказано в лечении в Польше. "Мы попросили Европейский суд по правам человека сообщить нам о факте исключения дела из списка находящихся на рассмотрении дел", – заявил Брегадзе. Состояние Саакашвили С мая 2022 года осужденный экс-президент Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". В начале апреля 2023 года врачи, приглашенные Народным защитником Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, по итогам последнего обследования заявили, что его состояние продолжает ухудшаться. В клинике объясняют ухудшение состояния Саакашвили тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит к снижению веса. Комплексное медицинское заключение, которым руководствовались адвокаты, было составлено на основании диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, польша, михаил саакашвили, рати брегадзе, европейский суд по правам человека