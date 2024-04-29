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Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков на ближайшие дни

Погода в Грузии ухудшится – прогноз синоптиков на ближайшие дни

Sputnik Грузия

Грузинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды, дождь, а в некоторых местах град, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии 29.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-29T18:11+0400

2024-04-29T18:11+0400

2024-04-29T18:13+0400

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прогноз погоды в грузии

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По прогнозам синоптиков, со второго мая в большей части страны ожидаются кратковременные дожди, гроза, в некоторых местах, возможно, пойдет град. Температура воздуха со второго мая сравнительно понизится. До 2 мая в Грузии сохранится теплая погода без осадков. Погода ухудшится вечером 2 мая. В Тбилиси до 2 мая ожидается погода без осадков. Вечером 2 мая ожидается кратковременный дождь и гроза. Воздух до 2 мая прогреется до +28...+30 градусов тепла, а со 2 мая упадет до +23...+25 градусов тепла. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) также ожидается дождь и гроза. Воздух прогреется до +17...+19 градусов тепла. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики прогнозируют небольшие осадки и грозу. Воздух прогреется до +19...+21 градуса тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) также ожидается небольшой дождь с грозой. Воздух прогреется до +20...+22 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) синоптики также прогнозируют дождь и грозу. Воздух прогреется до +15...+17 градусов тепла. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) синоптики прогнозируют небольшие осадки. В некоторых местах, возможно, пойдет град. Воздух прогреется до +25...+30 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается дождь, гроза, в некоторых местах град. Воздух прогреется +25...+30 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) также ожидается дождь с грозой, возможно пойдет град. Воздух прогреется до +23, +28 градусов тепла. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) в некоторых местах ожидается дождь, град. Воздух прогреется до +18...+23 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии