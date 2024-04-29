https://sputnik-georgia.ru/20240429/politicheskie-manipulyatsii--glava-mid-gruzii-o-vozmozhnoy-otmene-bezviza-v-evrosoyuz-287632295.html

Политические манипуляции – глава МИД Грузии о возможной отмене безвиза в Евросоюз

Политические манипуляции – глава МИД Грузии о возможной отмене безвиза в Евросоюз

Sputnik Грузия

Безвизовый режим основан на конкретных критериях, которым Грузия четко соответствует, заявил министр 29.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-29T21:30+0400

2024-04-29T21:30+0400

2024-04-29T21:30+0400

грузия

новости

политика

илья дарчиашвили

европарламент

безвизовый режим грузии с ес под угрозой?

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили назвал политической манипуляцией и вредоносным действием разговоры о возможности отмены решения Евросоюза о либерализации визового режима для Грузии. О возможной отмене безвиза для граждан Грузии в страны Евросоюза заговорили в грузинской оппозиции после принятия резолюции Европарламентом, который призвал Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС, пока в повестке дня стоит принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". А в поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отзыва инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ*. По словам министра, о безвизовом режиме говорит только одна конкретная резолюция Европарламента, и группа безответственных политиков, которые не заинтересованы в европейском будущем Грузии и руководствуются только собственными политическими интересами. Как пояснил Дарчиашвили, безвизовый режим основан на конкретных критериях, которым Грузия четко соответствует. "У нас есть годовые отчеты, мы готовим отчет по конкретному направлению, по конкретному критерию, как мы выполнили обязательства. В этом плане у Грузии очень хорошие результаты и никто не собирается предпринимать конкретные шаги в этом направлении", – сказал он. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Что касается резолюции, она была принята 425 голосами. Документ инициировали евродепутаты от разных фракций Европарламента, среди них систематически критикующие грузинские власти Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, Свен Миксер, Маркета Грегорова, Анна Фотыга. Как они заявляли не раз, власти Грузии меняют прозападный внешнеполитический курс на пророссийский. Отдельно состоялось голосование за поправки к резолюции. В резолюции говорится, что законопроект несовместим с ценностями и демократическими принципами ЕС, противоречит амбициям Грузии вступить в ЕС, наносит ущерб международной репутации Грузии и ставит под угрозу евроатлантическую интеграцию страны. Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния". Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси. В последнее время акции проводит исключительно молодежь. Не принимать законопроект т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Детали законопроекта Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: Иностранная сила – это: * Экстремистская организация, запрещенная в России.

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грузия, новости, политика, илья дарчиашвили, европарламент, безвизовый режим грузии с ес под угрозой?, законопроект об иноагентах