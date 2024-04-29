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Пост в Великую, или Страстную среду 2024: церковные традиции

Пост в Великую, или Страстную среду 2024: церковные традиции

Sputnik Грузия

Великая среда – третий день последней недели перед Пасхой, в 2024-м выпадает на 1 мая 29.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-29T15:45+0400

2024-04-29T15:45+0400

2024-04-29T15:45+0400

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Христиане в Страстную среду вспоминают предательство Иуды, продавшего за 30 сребреников своего Учителя, и грешницу, которая помазала Спасителя миром. О церковных традициях Великой средой и как соблюдают пост в третий день Страстной седмицы, читайте в Sputnik Грузия. Великая, или Страстная среда Именно в Страстную среду, на четвертый день после триумфального входа Иисуса в Иерусалим, Спаситель сказал ученикам, что будет скоро предан на распятие. Иуда Искариот – один из двенадцати учеников Спасителя, сговорился с первосвященниками, которые стремились погубить Иисуса, предать за 30 сребреников своего Учителя. Церковь Великую среду отмечает наравне со Страстной пятницей (днем распятия и смерти Спасителя), поскольку очень велики были скорбь и ужас в отношении содеянного преступления. Историю о грешнице, которая помазала миром Спасителя, евангелисты по-разному рассказывают. Евангелисты Матфей и Марк пишут, что в дом, где находился Иисус, пришла некая женщина и возлила на его голову миро. А в Евангелии от Луки сказано, что некая грешница пришла в дом фарисея, когда там находился Учитель. Женщина, сидя в ногах Спасителя, плакала, обливая слезами Его ноги, целовала их, отирала волосами и мазала миром, который принесла с собой. Фарисей, увидев это, подумал, что если бы Христос был пророком, то Он бы знал, что это женщина грешница. Иисус в ответ рассказывает притчу о должниках, которая показывает на примере, как нужно человеку прощать его прегрешение. Сам Господь отпускает женщине не только грехи, но и раздосадованным ученикам объясняет, что она таким образом подготовила к погребению Его тело. Эти темы представляют собой главное содержание церковной службы Великой среды. Церковные традиции В Страстную среду на утренней службе в последний раз во время Великого поста проводят литургию Преждеосвященных Даров и читают с тремя земными поклонами молитву преподобного Ефрема Сирина "Господи и Владыко живота моего". До праздника Троицы, который в 2024 году отмечают 23 июня, земные поклоны не совершают, кроме как перед Плащаницей. В Великую среду в богослужебных текстах сребролюбию Иуды, который продал учителя первосвященникам, противопоставляют бескорыстие женщины-грешницы, помазавшей драгоценным миро Господа. По традиции в Страстную среду на вечерней службе совершается таинство Исповеди. Вечер Великой среды, по словам священнослужителей, для прихожан – это особая возможность более подробно исповедоваться, чем в обычные дни. Поэтому верующие стараются ее не упустить. В Страстную среду обычно готовят краски для росписи пасхальных яиц и ставят опару для куличей. Однако, дегустировать во время готовки пасхальные кушанья нельзя, чтобы избежать неприятностей. В Великую среду по церковному уставу положено сухоядение – в этот день можно кушать термически необработанную пищу. Материал подготовлен на основе открытых источников

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