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Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 2,1 миллиард киловатт-часов 29.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-29T09:01+0400

2024-04-29T09:01+0400

2024-04-29T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 0,7% в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 3,7 миллиарда киловатт-часов, говорится в данных на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). В январе-марте 2024 года в Грузии было выработано 3,3 миллиарда киловатт-часов – на 6,7% больше, чем за отчетный период 2023 года. По данным Оператора, экспорт вырос на 1 392,6% и составил 20,3 миллиона киловатт-часов. В основном электроэнергию вывезли в Азербайджан – 14,04 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Также за отчетный период Грузия экспортировала электроэнергию в Армению 6,26 миллиона киловатт-часов. Кроме того, в прошлом году Грузия импортировала 438,44 миллиона киловатт электроэнергии, 95,3% – из России. Остальные 4,7% пришлись на Азербайджан, откуда завезли 20,81 миллион киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов – на 1% больше, чем в 2022 году. Кроме того, в 2023 году Грузия осуществила рекордный экспорт электроэнергии. Экспорт вырос на 51,2% и составил 1,5 миллиарда киловатт-часов. В основном электроэнергию вывезли в Турцию, на которую пришлось 88,7% от всего экспорта. В соседнюю страну вывезли 1,3 миллиарда киловатт электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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