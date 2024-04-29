https://sputnik-georgia.ru/20240429/spetsnaz-i-politsiya-na-aktsii-protesta-oppozitsii-v-tbilisi---foto-287611678.html

Спецназ и полиция на акции протеста оппозиции в Тбилиси - фото

Спецназ и полиция на акции протеста оппозиции в Тбилиси - фото

Sputnik Грузия

В ночь на 29 апреля 2024 года силы МВД Грузии были готовы к разгону не санкционированной акции протеста оппозиции. Снимки в фотоленте Sputnik Грузия. 29.04.2024, Sputnik Грузия

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Силы полиции и спецназа были сосредоточены на проспекте Руставели, на территории, прилегающей к парламенту Грузии.

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, спецназовец, полиция, фото