Спецназ и полиция на акции протеста оппозиции в Тбилиси - фото
В ночь на 29 апреля 2024 года спецназ МВД Грузии был построен на проспекте Руставели.
В ночь на 29 апреля 2024 года спецназ МВД Грузии был построен на проспекте Руставели.
Также на улицы Тбилиси были выведены водометы и другая спецтехника на случай разгона акции протеста оппозиции.
Также на улицы Тбилиси были выведены водометы и другая спецтехника на случай разгона акции протеста оппозиции.
В течение нескольких часов спецназ просто стоял в полном облачении со щитами.
В течение нескольких часов спецназ просто стоял в полном облачении со щитами.
Как заявило МВД Грузии, акция протеста приняла насильственный характер и митингующие "словесно и физически" противостоят полиции.
Как заявило МВД Грузии, акция протеста приняла насильственный характер и митингующие "словесно и физически" противостоят полиции.
Так протестующие отбирали у полиции железные ограждения, которые были установлены на месте проведения акции правящей партии "Грузинская мечта".
Так протестующие отбирали у полиции железные ограждения, которые были установлены на месте проведения акции правящей партии "Грузинская мечта".
Ситуация накалилась после того, как митингующие попытались установить флаги Грузии и Евросоюза на сцене, подготовленной для митинга "Грузинской мечты", который должен пройти 29 апреля у парламента.
Ситуация накалилась после того, как митингующие попытались установить флаги Грузии и Евросоюза на сцене, подготовленной для митинга "Грузинской мечты", который должен пройти 29 апреля у парламента.
После первых стычек на улицы, прилегающие к парламенту и на проспект Руставели был выведен спецназ.
После первых стычек на улицы, прилегающие к парламенту и на проспект Руставели был выведен спецназ.
Однако сторонники оппозиции сами отошли от парламента.
Однако сторонники оппозиции сами отошли от парламента.
К часу ночи часть из них покинула место акции, другие, около двух тысяч человек, заняли территорию у первой школы.
К часу ночи часть из них покинула место акции, другие, около двух тысяч человек, заняли территорию у первой школы.
Немногочисленные группы активистов остались у парламента, свистя в свистки и выкрикивая лозунги рядом с полицией.
Немногочисленные группы активистов остались у парламента, свистя в свистки и выкрикивая лозунги рядом с полицией.
Сторонники оппозиции также растащили часть ограждений, которыми мэрия ранее оградила место проведения акции правящей партии "Грузинская мечта".
Сторонники оппозиции также растащили часть ограждений, которыми мэрия ранее оградила место проведения акции правящей партии "Грузинская мечта".
Из таких ограждений протестующие сделали "баррикады", перегородив ими проспект Руставели, чтобы создать помехи, если спецназ пойдет их разгонять.
Из таких ограждений протестующие сделали "баррикады", перегородив ими проспект Руставели, чтобы создать помехи, если спецназ пойдет их разгонять.