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Спецназ и полиция на акции протеста оппозиции в Тбилиси - фото
Спецназ и полиция на акции протеста оппозиции в Тбилиси - фото
Sputnik Грузия
В ночь на 29 апреля 2024 года силы МВД Грузии были готовы к разгону не санкционированной акции протеста оппозиции. Снимки в фотоленте Sputnik Грузия. 29.04.2024, Sputnik Грузия
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Силы полиции и спецназа были сосредоточены на проспекте Руставели, на территории, прилегающей к парламенту Грузии.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, спецназовец, полиция, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, спецназовец, полиция, фото

Спецназ и полиция на акции протеста оппозиции в Тбилиси - фото

01:24 29.04.2024 (обновлено: 01:57 29.04.2024)
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В ночь на 29 апреля 2024 года силы МВД Грузии были готовы к разгону не санкционированной акции протеста оппозиции. Снимки в фотоленте Sputnik Грузия.
Силы полиции и спецназа были сосредоточены на проспекте Руставели, на территории, прилегающей к парламенту Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer

В ночь на 29 апреля 2024 года спецназ МВД Грузии был построен на проспекте Руставели.

В ночь на 29 апреля 2024 года спецназ МВД Грузии был построен на проспекте Руставели. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

В ночь на 29 апреля 2024 года спецназ МВД Грузии был построен на проспекте Руставели.

© photo: Sputnik / Stringer

Также на улицы Тбилиси были выведены водометы и другая спецтехника на случай разгона акции протеста оппозиции.

Также на улицы Тбилиси были выведены водометы и другая спецтехника на случай разгона акции протеста оппозиции. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Также на улицы Тбилиси были выведены водометы и другая спецтехника на случай разгона акции протеста оппозиции.

© photo: Sputnik / Stringer

В течение нескольких часов спецназ просто стоял в полном облачении со щитами.

В течение нескольких часов спецназ просто стоял в полном облачении со щитами. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

В течение нескольких часов спецназ просто стоял в полном облачении со щитами.

© photo: Sputnik / Stringer

Как заявило МВД Грузии, акция протеста приняла насильственный характер и митингующие "словесно и физически" противостоят полиции.

Как заявило МВД Грузии, акция протеста приняла насильственный характер и митингующие &quot;словесно и физически&quot; противостоят полиции. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Как заявило МВД Грузии, акция протеста приняла насильственный характер и митингующие "словесно и физически" противостоят полиции.

© photo: Sputnik / Stringer

Так протестующие отбирали у полиции железные ограждения, которые были установлены на месте проведения акции правящей партии "Грузинская мечта".

Так протестующие отбирали у полиции железные ограждения, которые были установлены на месте проведения акции правящей партии &quot;Грузинская мечта&quot;. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так протестующие отбирали у полиции железные ограждения, которые были установлены на месте проведения акции правящей партии "Грузинская мечта".

© photo: Sputnik / Stringer

Ситуация накалилась после того, как митингующие попытались установить флаги Грузии и Евросоюза на сцене, подготовленной для митинга "Грузинской мечты", который должен пройти 29 апреля у парламента.

Ситуация накалилась после того, как митингующие попытались установить флаги Грузии и Евросоюза на сцене, подготовленной для митинга &quot;Грузинской мечты&quot;, который должен пройти 29 апреля у парламента. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ситуация накалилась после того, как митингующие попытались установить флаги Грузии и Евросоюза на сцене, подготовленной для митинга "Грузинской мечты", который должен пройти 29 апреля у парламента.

© photo: Sputnik / Stringer

После первых стычек на улицы, прилегающие к парламенту и на проспект Руставели был выведен спецназ.

После первых стычек на улицы, прилегающие к парламенту и на проспект Руставели был выведен спецназ. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

После первых стычек на улицы, прилегающие к парламенту и на проспект Руставели был выведен спецназ.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако сторонники оппозиции сами отошли от парламента.

Однако сторонники оппозиции сами отошли от парламента. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Однако сторонники оппозиции сами отошли от парламента.

© photo: Sputnik / Stringer

К часу ночи часть из них покинула место акции, другие, около двух тысяч человек, заняли территорию у первой школы.

К часу ночи часть из них покинула место акции, другие, около двух тысяч человек, заняли территорию у первой школы. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

К часу ночи часть из них покинула место акции, другие, около двух тысяч человек, заняли территорию у первой школы.

© photo: Sputnik / Stringer

Немногочисленные группы активистов остались у парламента, свистя в свистки и выкрикивая лозунги рядом с полицией.

Немногочисленные группы активистов остались у парламента, свистя в свистки и выкрикивая лозунги рядом с полицией. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Немногочисленные группы активистов остались у парламента, свистя в свистки и выкрикивая лозунги рядом с полицией.

© photo: Sputnik / Stringer

Сторонники оппозиции также растащили часть ограждений, которыми мэрия ранее оградила место проведения акции правящей партии "Грузинская мечта".

Сторонники оппозиции также растащили часть ограждений, которыми мэрия ранее оградила место проведения акции правящей партии &quot;Грузинская мечта&quot;. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Сторонники оппозиции также растащили часть ограждений, которыми мэрия ранее оградила место проведения акции правящей партии "Грузинская мечта".

© photo: Sputnik / Stringer

Из таких ограждений протестующие сделали "баррикады", перегородив ими проспект Руставели, чтобы создать помехи, если спецназ пойдет их разгонять.

Из таких ограждений протестующие сделали &quot;баррикады&quot;, перегородив ими проспект Руставели, чтобы создать помехи, если спецназ пойдет их разгонять. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Из таких ограждений протестующие сделали "баррикады", перегородив ими проспект Руставели, чтобы создать помехи, если спецназ пойдет их разгонять.

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