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В парламенте Грузии на этой неделе ждут главу МИД
В парламенте Грузии на этой неделе ждут главу МИД
Sputnik Грузия
Министр представит отчет деятельности ведомства и ответит на вопросы депутатов в формате "министерского часа" 29.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-29T23:17+0400
2024-04-29T23:17+0400
2024-04-29T23:17+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Депутаты парламента Грузии заслушают доклад министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили 2 мая, заявил председатель парламента Шалву Папуашвили. Дарчиашвили представит отчет деятельности ведомства и ответит на вопросы депутатов в формате "министерского часа". Этот формат, согласно регламенту парламента, подразумевает ежегодное выступление каждого министра перед законодательным органом с отчетом о проделанной работе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, илья дарчиашвили, шалва папуашвили, парламент грузии, мид грузии
политика, грузия, новости, илья дарчиашвили, шалва папуашвили, парламент грузии, мид грузии
В парламенте Грузии на этой неделе ждут главу МИД
Министр представит отчет деятельности ведомства и ответит на вопросы депутатов в формате "министерского часа"
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Депутаты парламента Грузии заслушают доклад министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили 2 мая, заявил председатель парламента Шалву Папуашвили.
Дарчиашвили представит отчет деятельности ведомства и ответит на вопросы депутатов в формате "министерского часа".
Этот формат, согласно регламенту парламента, подразумевает ежегодное выступление каждого министра перед законодательным органом с отчетом о проделанной работе.