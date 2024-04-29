https://sputnik-georgia.ru/20240429/v-parlamente-gruzii-na-etoy-nedele-zhdut-glavu-mid-287633847.html

В парламенте Грузии на этой неделе ждут главу МИД

В парламенте Грузии на этой неделе ждут главу МИД

Sputnik Грузия

Министр представит отчет деятельности ведомства и ответит на вопросы депутатов в формате "министерского часа" 29.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-29T23:17+0400

2024-04-29T23:17+0400

2024-04-29T23:17+0400

политика

грузия

новости

илья дарчиашвили

шалва папуашвили

парламент грузии

мид грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/16/286983048_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_4cec9042478c420f608616eaf2e44454.jpg

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Депутаты парламента Грузии заслушают доклад министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили 2 мая, заявил председатель парламента Шалву Папуашвили. Дарчиашвили представит отчет деятельности ведомства и ответит на вопросы депутатов в формате "министерского часа". Этот формат, согласно регламенту парламента, подразумевает ежегодное выступление каждого министра перед законодательным органом с отчетом о проделанной работе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, илья дарчиашвили, шалва папуашвили, парламент грузии, мид грузии