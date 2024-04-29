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Журналистка "Имеди" пострадала на акции протеста в Тбилиси
Журналистка "Имеди" пострадала на акции протеста в Тбилиси
Sputnik Грузия
В адрес съемочной группы "Имеди" сыпались оскорбления, их с оператором называли "рабами", заявила журналистка 29.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-29T15:04+0400
2024-04-29T15:04+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Журналистку лояльной к властям телекомпании "Имеди" Лину Погосову, пострадавшую во время давки на акции протеста у здания парламента, выписали из клиники. Тысячи противников закона об "иноагентах" сначала митинговали на площади Первой Республики, а после переместились к парламенту, где в понедельник днем должна начаться акция правящей партии "Грузинская мечта" в поддержку закона. Ситуация накалилась, когда митингующие попытались пробраться через кордон полиции к сцене и повесить там флаги Грузии и ЕС. По ее словам, в адрес съемочной группы "Имеди" сыпались оскорбления, их с оператором называли "рабами". "Как только они увидели микрофон, они (демонстранты) начали обращаться к нам агрессивно и жестко", – рассказала журналистка. Лина Погосова поступила в клинику поздно вечером с сильными болями в груди, ребрах и брюшной полости. Журналисты лояльных к властям телекомпаний "Имеди" и "Пос ТВ" зачастую становятся объектами нападок со стороны участников акций против закона "О прозрачности иностранного влияния". Митингующие не раз оскорбляли представителей этих СМИ, называли рабами и предателями страны и требовали покинуть акцию. Один из лидеров протестного движения, писатель Лаша Бугадзе прямо заявил, что запрещает журналистке "Пос ТВ" освещать акцию протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, тв "имеди", imedi – имеди грузинское онлайн тв, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Журналистка "Имеди" пострадала на акции протеста в Тбилиси
15:04 29.04.2024 (обновлено: 15:25 29.04.2024)
В адрес съемочной группы "Имеди" сыпались оскорбления, их с оператором называли "рабами", заявила журналистка
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Журналистку лояльной к властям телекомпании "Имеди" Лину Погосову, пострадавшую во время давки на акции протеста у здания парламента, выписали из клиники.
Тысячи противников закона об "иноагентах" сначала митинговали на площади Первой Республики, а после переместились к парламенту, где в понедельник днем должна начаться акция правящей партии "Грузинская мечта" в поддержку закона. Ситуация накалилась, когда митингующие попытались пробраться через кордон полиции к сцене и повесить там флаги Грузии и ЕС.
"Я увидела политических лидеров и уже собиралась подойти, когда раздалось еще больше выкриков, и я почувствовала, что они (демонстранты) специально давали мне локтем в горло и не позволили пойти и записать кого-то, потому что мы были в прямом эфире. Еще я почувствовала сдавливание с боков, издевательский тон", – рассказала журналистка.
По ее словам, в адрес съемочной группы "Имеди" сыпались оскорбления, их с оператором называли "рабами".
"Как только они увидели микрофон, они (демонстранты) начали обращаться к нам агрессивно и жестко", – рассказала журналистка.
Лина Погосова поступила в клинику поздно вечером с сильными болями в груди, ребрах и брюшной полости.
Журналисты лояльных к властям телекомпаний "Имеди" и "Пос ТВ" зачастую становятся объектами нападок со стороны участников акций против закона "О прозрачности иностранного влияния". Митингующие не раз оскорбляли представителей этих СМИ, называли рабами и предателями страны и требовали покинуть акцию.
Один из лидеров протестного движения, писатель Лаша Бугадзе прямо заявил, что запрещает журналистке "Пос ТВ" освещать акцию протеста.