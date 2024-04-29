https://sputnik-georgia.ru/20240429/zhurnalistka-imedi-postradala-na-aktsii-protesta-v-tbilisi-287618721.html

Журналистка "Имеди" пострадала на акции протеста в Тбилиси

Журналистка "Имеди" пострадала на акции протеста в Тбилиси

Sputnik Грузия

В адрес съемочной группы "Имеди" сыпались оскорбления, их с оператором называли "рабами", заявила журналистка 29.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-29T15:04+0400

2024-04-29T15:04+0400

2024-04-29T15:25+0400

новости

грузия

происшествия

тв "имеди"

imedi – имеди грузинское онлайн тв

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24567/41/245674104_0:137:2000:1262_1920x0_80_0_0_41bcd24ae157f55db9344f8268015461.jpg

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Журналистку лояльной к властям телекомпании "Имеди" Лину Погосову, пострадавшую во время давки на акции протеста у здания парламента, выписали из клиники. Тысячи противников закона об "иноагентах" сначала митинговали на площади Первой Республики, а после переместились к парламенту, где в понедельник днем должна начаться акция правящей партии "Грузинская мечта" в поддержку закона. Ситуация накалилась, когда митингующие попытались пробраться через кордон полиции к сцене и повесить там флаги Грузии и ЕС. По ее словам, в адрес съемочной группы "Имеди" сыпались оскорбления, их с оператором называли "рабами". "Как только они увидели микрофон, они (демонстранты) начали обращаться к нам агрессивно и жестко", – рассказала журналистка. Лина Погосова поступила в клинику поздно вечером с сильными болями в груди, ребрах и брюшной полости. Журналисты лояльных к властям телекомпаний "Имеди" и "Пос ТВ" зачастую становятся объектами нападок со стороны участников акций против закона "О прозрачности иностранного влияния". Митингующие не раз оскорбляли представителей этих СМИ, называли рабами и предателями страны и требовали покинуть акцию. Один из лидеров протестного движения, писатель Лаша Бугадзе прямо заявил, что запрещает журналистке "Пос ТВ" освещать акцию протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, тв "имеди", imedi – имеди грузинское онлайн тв, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах