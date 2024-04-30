https://sputnik-georgia.ru/20240430/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-mart-287651835.html

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за март

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за март

Sputnik Грузия

Тенденция к снижению наблюдалась в секторах строительства, энергетики, а также транспорта и складирования 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T22:30+0400

2024-04-30T22:30+0400

2024-04-30T22:30+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в марте 2024 года составил 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста ВВП в январе-марте 2024 года составил 7,8%. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в марте 2024 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, профессиональной и научно-технической деятельности, недвижимости. Тенденция к снижению наблюдалась в секторах строительства, энергетики, а также транспорта и складирования. Что выросло и на сколько По данным за январь-март 2024 года, экспорт сократился на 9,3%, а импорт – на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано примерно 6,2 тысячи новых предприятий, примерно на 13,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам Тодрадзе, рост в обрабатывающей промышленности был связан в основном с металлургической промышленностью. В марте примерно в три раза вырос экспорт ферросиликомарганца. Также в прошлом месяце вырос объем напитков, экспорт вина вырос примерно на 71%, а также на 32% выросли показатели экспорта минеральных вод. Рост в секторе информации и коммуникации обусловлен увеличением объемов услуг по компьютерному программированию, а также консалтинговой и сопутствующей деятельности. Рост в секторе операций с недвижимостью связан с арендой и управлением собственными или арендованными нежилыми зданиями. Здесь следует отметить, что показатели туристической сферы также выросли, и по данным первого квартала 2024 года количество визитов международных визитеров увеличилось на 8,6% и составило 1,1 млн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"