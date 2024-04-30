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Еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров по расширению посетит Грузию

Еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров по расширению посетит Грузию

Sputnik Грузия

В рамках визита Герт Ян Купман проведет ряд встреч с представителями властей и НПО 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T19:58+0400

2024-04-30T19:58+0400

2024-04-30T19:58+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Генеральный директор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Герт Ян Купман 1-2 мая посетит с визитом Тбилиси, сообщили в представительстве ЕС в Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Купман проведет встречи с представителями правительства и гражданского общества по поводу сотрудничества между Евросоюзом и Грузией. Он также откроет несколько проектов, финансируемых Евросоюзом. Купман в период с 30 апреля по 4 мая также посетит Армению и Азербайджан. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, армения, азербайджан, тбилиси, грузия - евросоюз, brexit: выход великобритании из евросоюза