https://sputnik-georgia.ru/20240430/georgiy-kalandarishvili-stal-predsedatelem-tsik-287647392.html

Георгий Каландаришвили избран председателем ЦИК Грузии

Георгий Каландаришвили избран председателем ЦИК Грузии

Sputnik Грузия

За кандидатуру Георгия Каландаришвили проголосовали 85 депутатов парламента Грузии 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T16:02+0400

2024-04-30T16:02+0400

2024-04-30T16:14+0400

грузия

новости

политика

грузинская мечта - демократическая грузия

цик грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0a/259485436_0:0:1629:917_1920x0_80_0_0_90d27e39c2a0c3f3210cca0d4179fb1c.jpg

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Парламент Грузии избрал председателя ЦИК Грузии, со второго раза им стал действующий глава комиссии Георгий Каландаришвили, которого поддержали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и часть оппозиции.За Каландаришвили проголосовали 85 депутатов, против – 5. Срок полномочий главы ЦИК – пять лет.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Также парламент избрал членами ЦИК Маю Заридзе, Георгия Шарабидзе и Гию Цацашвили. Второе голосование понадобилось, так как Каландаришвили 16 апреля не смог получить поддержки 90 депутатов, что необходимо для избрания председателем Центральной избирательной комиссии на первом же этапе. Для избрания на втором этапе достаточно 76 голосов.Каландаришвили впервые был избран на эту должность в августе 2021 на шесть месяцев. Позднее, в феврале 2022 года, он вновь возглавил Центризбирком на полгода.Георгий Каландаришвили - биографияДействующий председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили родился в 1984 году.Основное образование – специалист по информационным технологиям и английскому языку. Кроме того, у Каландаришвили есть юридическая степень, эквивалентная степени магистра.Проходил стажировку в отделе по связям с общественностью администрации губернатора Имерети.В 2005-2008 годах работал в сфере маркетинга и продаж в акционерных обществах.В 2008 году получил Свидетельство сотрудника избирательной администрации. После этого Каландаришвили по результатам конкурса был назначен руководителем департамента по связям с общественностью ЦИК.В ЦИК Грузии Каландаришвили и продолжил свою карьеру, переходя с должности на должность. На пост главы ЦИК впервые он был назначен 2 августа на шесть месяцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, цик грузии