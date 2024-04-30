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"Грузинская мечта" собрала на акцию десятки тысяч человек – видео
"Грузинская мечта" собрала на акцию десятки тысяч человек – видео
Sputnik Грузия
Многотысячное шествие в центре Тбилиси, но на этот раз не оппозиционное. Правящая в стране партия "Грузинская мечта" решила показать число сторонников 30.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-30T18:21+0400
2024-04-30T18:21+0400
2024-04-30T18:25+0400
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Главная часть акции прошла на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии под лозунгом "С достоинством – к Европе!" На свой митинг "Мечта" обещала собрать не менее ста тысяч участников. Перед собравшимися выступили лидеры правящей партии, в том числе ее основатель и почетный председатель Бидзина Иванишвили. Под аплодисменты собравшихся он пообещал, что Грузия вступит в Евросоюз в 2030 году.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции, грузинская мечта - демократическая грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции, грузинская мечта - демократическая грузия, видео
"Грузинская мечта" собрала на акцию десятки тысяч человек – видео
18:21 30.04.2024 (обновлено: 18:25 30.04.2024)
Многотысячное шествие в центре Тбилиси, но на этот раз не оппозиционное. Правящая в стране партия "Грузинская мечта" решила показать число сторонников
Главная часть акции прошла на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии под лозунгом "С достоинством – к Европе!" На свой митинг "Мечта" обещала собрать не менее ста тысяч участников.
Перед собравшимися выступили лидеры правящей партии, в том числе ее основатель и почетный председатель Бидзина Иванишвили. Под аплодисменты собравшихся он пообещал, что Грузия вступит в Евросоюз в 2030 году.