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"Грузинская мечта" собрала своих сторонников в Тбилиси – фото
"Грузинская мечта" собрала своих сторонников в Тбилиси – фото
Sputnik Грузия
Правящая партия "Грузинская мечта" провела 29 апреля в центре Тбилиси многотысячную акцию своих сторонников. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с акции 30.04.2024, Sputnik Грузия
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Десятки тысяч человек приняли участие в акции правящей партии "Грузинская мечта" в центре Тбилиси.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, грузинская мечта - демократическая грузия, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, грузинская мечта - демократическая грузия, фото

"Грузинская мечта" собрала своих сторонников в Тбилиси – фото

11:34 30.04.2024 (обновлено: 11:49 30.04.2024)
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Правящая партия "Грузинская мечта" провела 29 апреля в центре Тбилиси многотысячную акцию своих сторонников. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с акции
Десятки тысяч человек приняли участие в акции правящей партии "Грузинская мечта" в центре Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer

Многотысячное шествие сторонников правящей партии "Грузинская мечта" по центру Тбилиси.

Многотысячное шествие сторонников правящей партии &quot;Грузинская мечта&quot; по центру Тбилиси. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Многотысячное шествие сторонников правящей партии "Грузинская мечта" по центру Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

В акции приняли участие сторонники "Грузинской мечты" из всех регионов Грузии.

В акции приняли участие сторонники &quot;Грузинской мечты&quot; из всех регионов Грузии. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

В акции приняли участие сторонники "Грузинской мечты" из всех регионов Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Шествие по проспекту Руставели сопровождали барабанщики.

Шествие по проспекту Руставели сопровождали барабанщики. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Шествие по проспекту Руставели сопровождали барабанщики.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники шествия прошли от здания тбилисской Филармонии до здания парламента Грузии.

Участники шествия прошли от здания тбилисской Филармонии до здания парламента Грузии. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники шествия прошли от здания тбилисской Филармонии до здания парламента Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Первые ряды участников шествия несли в руках огромный плакат с надписью "С достоинством к Европе!"

Первые ряды участников шествия несли в руках огромный плакат с надписью &quot;С достоинством к Европе!&quot; - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Первые ряды участников шествия несли в руках огромный плакат с надписью "С достоинством к Европе!"

© photo: Sputnik / Stringer

На акции было мало плакатов, зато множество флагов Грузии, можно было заметить и флаги "Грузинской мечты".

На акции было мало плакатов, зато множество флагов Грузии, можно было заметить и флаги &quot;Грузинской мечты&quot;. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

На акции было мало плакатов, зато множество флагов Грузии, можно было заметить и флаги "Грузинской мечты".

© photo: Sputnik / Stringer

Десятки тысяч человек собрались перед зданием парламента страны, где прошла основная часть акции.

Десятки тысяч человек собрались перед зданием парламента страны, где прошла основная часть акции. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Десятки тысяч человек собрались перед зданием парламента страны, где прошла основная часть акции.

© photo: Sputnik / Stringer

Перед собравшимися выступили главные лидеры правящей партии "Грузинская мечта".

Перед собравшимися выступили главные лидеры правящей партии &quot;Грузинская мечта&quot;. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Перед собравшимися выступили главные лидеры правящей партии "Грузинская мечта".

© photo: Sputnik / Stringer

На фото – выступление мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

На фото – выступление мэра Тбилиси Кахи Каладзе. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

На фото – выступление мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

© Georgian Dream

Перед собравшимися выступает почетный председатель "Грузинской мечты" и ее основатель Бидзина Иванишвили. Он пообещал, что в 2030 году Грузия станет членом ЕС.

Перед собравшимися выступает почетный председатель &quot;Грузинской мечты&quot; и ее основатель Бидзина Иванишвили. Он пообещал, что в 2030 году Грузия станет членом ЕС. - Sputnik Грузия
10/12
© Georgian Dream

Перед собравшимися выступает почетный председатель "Грузинской мечты" и ее основатель Бидзина Иванишвили. Он пообещал, что в 2030 году Грузия станет членом ЕС.

© photo: Sputnik / Stringer

Акция "Грузинской мечты" у парламента продлилась несколько часов.

Акция &quot;Грузинской мечты&quot; у парламента продлилась несколько часов. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Акция "Грузинской мечты" у парламента продлилась несколько часов.

© photo: Sputnik / Stringer

После ее завершения сторонники правящей парти разошлись. В этот день оппозиция и не пыталась провести свою традиционную акцию у парламента. Противники "Мечты" собрались в районе Ваке, где устроили свое шествие по проспекту Чавчавадзе и митинг.

После ее завершения сторонники правящей парти разошлись. В этот день оппозиция и не пыталась провести свою традиционную акцию у парламента. Противники &quot;Мечты&quot; собрались в районе Ваке, где устроили свое шествие по проспекту Чавчавадзе и митинг. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

После ее завершения сторонники правящей парти разошлись. В этот день оппозиция и не пыталась провести свою традиционную акцию у парламента. Противники "Мечты" собрались в районе Ваке, где устроили свое шествие по проспекту Чавчавадзе и митинг.

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