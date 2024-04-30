"Грузинская мечта" собрала своих сторонников в Тбилиси – фото

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После ее завершения сторонники правящей парти разошлись. В этот день оппозиция и не пыталась провести свою традиционную акцию у парламента. Противники "Мечты" собрались в районе Ваке, где устроили свое шествие по проспекту Чавчавадзе и митинг.