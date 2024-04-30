"Грузинская мечта" собрала своих сторонников в Тбилиси – фото
Многотысячное шествие сторонников правящей партии "Грузинская мечта" по центру Тбилиси.
Многотысячное шествие сторонников правящей партии "Грузинская мечта" по центру Тбилиси.
В акции приняли участие сторонники "Грузинской мечты" из всех регионов Грузии.
В акции приняли участие сторонники "Грузинской мечты" из всех регионов Грузии.
Шествие по проспекту Руставели сопровождали барабанщики.
Шествие по проспекту Руставели сопровождали барабанщики.
Участники шествия прошли от здания тбилисской Филармонии до здания парламента Грузии.
Участники шествия прошли от здания тбилисской Филармонии до здания парламента Грузии.
Первые ряды участников шествия несли в руках огромный плакат с надписью "С достоинством к Европе!"
Первые ряды участников шествия несли в руках огромный плакат с надписью "С достоинством к Европе!"
На акции было мало плакатов, зато множество флагов Грузии, можно было заметить и флаги "Грузинской мечты".
На акции было мало плакатов, зато множество флагов Грузии, можно было заметить и флаги "Грузинской мечты".
Десятки тысяч человек собрались перед зданием парламента страны, где прошла основная часть акции.
Десятки тысяч человек собрались перед зданием парламента страны, где прошла основная часть акции.
Перед собравшимися выступили главные лидеры правящей партии "Грузинская мечта".
Перед собравшимися выступили главные лидеры правящей партии "Грузинская мечта".
На фото – выступление мэра Тбилиси Кахи Каладзе.
На фото – выступление мэра Тбилиси Кахи Каладзе.
Перед собравшимися выступает почетный председатель "Грузинской мечты" и ее основатель Бидзина Иванишвили. Он пообещал, что в 2030 году Грузия станет членом ЕС.
Перед собравшимися выступает почетный председатель "Грузинской мечты" и ее основатель Бидзина Иванишвили. Он пообещал, что в 2030 году Грузия станет членом ЕС.
Акция "Грузинской мечты" у парламента продлилась несколько часов.
Акция "Грузинской мечты" у парламента продлилась несколько часов.
После ее завершения сторонники правящей парти разошлись. В этот день оппозиция и не пыталась провести свою традиционную акцию у парламента. Противники "Мечты" собрались в районе Ваке, где устроили свое шествие по проспекту Чавчавадзе и митинг.
После ее завершения сторонники правящей парти разошлись. В этот день оппозиция и не пыталась провести свою традиционную акцию у парламента. Противники "Мечты" собрались в районе Ваке, где устроили свое шествие по проспекту Чавчавадзе и митинг.