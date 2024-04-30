https://sputnik-georgia.ru/20240430/gruziya-dolzhna-udelyat-bolshe-vnimaniya-zaschite-predstaviteley-lgbtk--evrokomissar-287651221.html

Грузия должна уделять больше внимания защите представителей ЛГБТК* – Еврокомиссар

Грузия должна уделять больше внимания защите представителей ЛГБТК* – Еврокомиссар

Sputnik Грузия

Парламент Грузии рассматривает два законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ* 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T21:17+0400

2024-04-30T21:17+0400

2024-04-30T21:17+0400

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузия должна уделять больше внимания защите меньшинств, таких как ЛГБТК*, и не открывать двери для дискриминации в отношении этих людей, заявила Еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова, комментируя встречу с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили в Брюсселе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта 2024 года, а уже в начале апреля в парламент поступили два законопроекта. Власти аргументировали свое решение необходимостью защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды. По словам Юровой, Европейская комиссия настаивает на сильной судебной системе и системе прокуратуры в Грузии, что позволит бороться с организованной преступностью, противостоять коррупции. Что касается законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", то главе МИД Грузии посоветовали пересмотреть директиву ЕС. В Брюсселе проходит неформальное заседание Совета по общим делам Европейского Союза (GAC), в котором принимают участие министры иностранных и европейских дел стран-членов ЕС и стран-кандидатов, в том числе министр иностранных дел Грузия Илья Дарчиашвили. Глава МИД Грузии уже провел двусторонние встречи с коллегами из Латвии, Бельгии и Люксембурга. Детали законопроекта об "иноагентах" Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: Иностранная сила – это: * Экстремистская организация, запрещенная в России.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>

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грузия, политика, новости, национальное агентство публичного реестра, илья дарчиашвили, брюссель, грузия - евросоюз, евросоюз, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах