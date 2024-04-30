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Грузия должна уделять больше внимания защите представителей ЛГБТК* – Еврокомиссар
Грузия должна уделять больше внимания защите представителей ЛГБТК* – Еврокомиссар
Sputnik Грузия
Парламент Грузии рассматривает два законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ* 30.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-30T21:17+0400
2024-04-30T21:17+0400
2024-04-30T21:17+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузия должна уделять больше внимания защите меньшинств, таких как ЛГБТК*, и не открывать двери для дискриминации в отношении этих людей, заявила Еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова, комментируя встречу с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили в Брюсселе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта 2024 года, а уже в начале апреля в парламент поступили два законопроекта. Власти аргументировали свое решение необходимостью защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды. По словам Юровой, Европейская комиссия настаивает на сильной судебной системе и системе прокуратуры в Грузии, что позволит бороться с организованной преступностью, противостоять коррупции. Что касается законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", то главе МИД Грузии посоветовали пересмотреть директиву ЕС. В Брюсселе проходит неформальное заседание Совета по общим делам Европейского Союза (GAC), в котором принимают участие министры иностранных и европейских дел стран-членов ЕС и стран-кандидатов, в том числе министр иностранных дел Грузия Илья Дарчиашвили. Глава МИД Грузии уже провел двусторонние встречи с коллегами из Латвии, Бельгии и Люксембурга. Детали законопроекта об "иноагентах" Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: Иностранная сила – это: * Экстремистская организация, запрещенная в России.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
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грузия, политика, новости, национальное агентство публичного реестра, илья дарчиашвили, брюссель, грузия - евросоюз, евросоюз, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, национальное агентство публичного реестра, илья дарчиашвили, брюссель, грузия - евросоюз, евросоюз, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Грузия должна уделять больше внимания защите представителей ЛГБТК* – Еврокомиссар
Парламент Грузии рассматривает два законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ*
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузия должна уделять больше внимания защите меньшинств, таких как ЛГБТК*, и не открывать двери для дискриминации в отношении этих людей, заявила Еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова, комментируя встречу с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили в Брюсселе.
Власти Грузии озвучили планы запретить пропаганду ЛГБТ* в конце марта 2024 года, а уже в начале апреля в парламент поступили два законопроекта. Власти аргументировали свое решение необходимостью защиты семейных ценностей и будущего поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды.
"Мы также обсудили вопросы, связанные с законом о прозрачности НПО, положением ЛГБТК* и планируемой поправкой в Конституции. Мой долг в таких ситуациях говорить министрам, что подобные действия могут быть отхождением от принципов ЕС. Грузия должна уделять больше внимания защите меньшинств, таких как ЛГБТК*, и не открывать двери для дискриминации или жесткой риторики", – заявила Юрова.
По словам Юровой, Европейская комиссия настаивает на сильной судебной системе и системе прокуратуры в Грузии, что позволит бороться с организованной преступностью, противостоять коррупции.
"Думаю, он не удивился, услышав от меня еще раз, что это главное, на чем мы сфокусированы", – сказала Юрова.
Что касается законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", то главе МИД Грузии посоветовали пересмотреть директиву ЕС.
"Основной посыл нашей директивы заключается в том, что нам нужно знать, кто и ради чьих денег принимает закон. Разница между европейским и грузинским законодательством заключается в том, что мы не определяем такие субъекты, которыми являются НПО. Мы говорим об организациях, работающих на едином европейском рынке, и мы хотим знать контракты с правительствами третьих стран, а не только деньги, поступающие извне. Это большая разница", – сказала Юрова.
В Брюсселе проходит неформальное заседание Совета по общим делам Европейского Союза (GAC), в котором принимают участие министры иностранных и европейских дел стран-членов ЕС и стран-кандидатов, в том числе министр иностранных дел Грузия Илья Дарчиашвили.
Глава МИД Грузии уже провел двусторонние встречи с коллегами из Латвии, Бельгии и Люксембурга.
Детали законопроекта об "иноагентах"
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.