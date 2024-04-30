https://sputnik-georgia.ru/20240430/ischenko-strana-kotoraya-razmestit-yadernoe-oruzhie-u-granits-rossii-prekratit-suschestvovanie-287638551.html

Ищенко: страна, которая разместит ядерное оружие у границ России, прекратит существование

Ищенко: страна, которая разместит ядерное оружие у границ России, прекратит существование

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T10:58+0400

2024-04-30T10:58+0400

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Зачем США спешно модернизируют свой самолет "судного дня"? Какую страну Европы Россия может стереть с лица земли? Почему нынешний пакет помощи США для Украины может оказаться последним? И в чем настоящие причины борьбы ЕС с молдавской оппозицией? Эти и другие темы обсудили в программе "Честная аналитика" с политологом Ростиславом Ищенко.

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, аналитика, сша, европа, украина, видео