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Ищенко: страна, которая разместит ядерное оружие у границ России, прекратит существование
Ищенко: страна, которая разместит ядерное оружие у границ России, прекратит существование
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 30.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-30T10:58+0400
2024-04-30T10:58+0400
2024-04-30T10:58+0400
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Зачем США спешно модернизируют свой самолет "судного дня"? Какую страну Европы Россия может стереть с лица земли? Почему нынешний пакет помощи США для Украины может оказаться последним? И в чем настоящие причины борьбы ЕС с молдавской оппозицией? Эти и другие темы обсудили в программе "Честная аналитика" с политологом Ростиславом Ищенко.
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мультимедиа, видео, в мире, аналитика, сша, европа, украина, видео
мультимедиа, видео, в мире, аналитика, сша, европа, украина, видео
Ищенко: страна, которая разместит ядерное оружие у границ России, прекратит существование
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика"
Зачем США спешно модернизируют свой самолет "судного дня"? Какую страну Европы Россия может стереть с лица земли?
Почему нынешний пакет помощи США для Украины может оказаться последним? И в чем настоящие причины борьбы ЕС с молдавской оппозицией?
Эти и другие темы обсудили в программе "Честная аналитика" с политологом Ростиславом Ищенко.