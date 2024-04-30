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Исторический максимум – замминистра о доходах Грузии от туризма

Исторический максимум – замминистра о доходах Грузии от туризма

Sputnik Грузия

Чтобы повысить осведомленность о Грузии как о туристическом направлении, проводятся маркетинговые кампании, чтобы развивать туристическую индустрию, заявила... 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T21:56+0400

2024-04-30T21:56+0400

2024-04-30T21:56+0400

экономика

грузия

туризм

мариам квривишвили

национальная администрация туризма грузии

новости

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузия получила исторический максимум доходов от туристической отрасли в первом квартале 2024 года в результате правильной политики и плана действий правительства, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. По данным Национальной администрации туризма, в первом квартале 2024 года доходы от международного туризма в Грузии достигли квартального рекорда и составили 807,7 млн долларов, на 1,5% больше, чем в январе-марте 2023 года, и на 39,6% больше, чем в 2019 году, до пандемии COVID-19. Как отметила Квривишаили, есть значительные результаты в плане увеличения расходов туристов из ЕС и стран Персидского залива. По ее словам, правительство продолжает политику диверсификации, что также положительно влияет на рост туризма и доходов от сектора. В первом квартале 2024 года значительно выросли доходы от туризма из Евросоюза (на 48%), Турции (на 22%), Азербайджана (на 44,1%) и других. По уровню восстановления доходов от туризма по сравнению с 2019 годом выделяются: Израиль (231,3%), Саудовская Аравия (185,7%), Евросоюз (182%), Турция (147,1%) и другие. Доходы из этих стран превысили уровень 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

экономика, грузия, туризм, мариам квривишвили, национальная администрация туризма грузии, новости