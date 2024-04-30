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Исторический максимум – замминистра о доходах Грузии от туризма
Исторический максимум – замминистра о доходах Грузии от туризма
Sputnik Грузия
Чтобы повысить осведомленность о Грузии как о туристическом направлении, проводятся маркетинговые кампании, чтобы развивать туристическую индустрию, заявила... 30.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-30T21:56+0400
2024-04-30T21:56+0400
2024-04-30T21:56+0400
экономика
грузия
туризм
мариам квривишвили
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новости
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузия получила исторический максимум доходов от туристической отрасли в первом квартале 2024 года в результате правильной политики и плана действий правительства, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. По данным Национальной администрации туризма, в первом квартале 2024 года доходы от международного туризма в Грузии достигли квартального рекорда и составили 807,7 млн долларов, на 1,5% больше, чем в январе-марте 2023 года, и на 39,6% больше, чем в 2019 году, до пандемии COVID-19. Как отметила Квривишаили, есть значительные результаты в плане увеличения расходов туристов из ЕС и стран Персидского залива. По ее словам, правительство продолжает политику диверсификации, что также положительно влияет на рост туризма и доходов от сектора. В первом квартале 2024 года значительно выросли доходы от туризма из Евросоюза (на 48%), Турции (на 22%), Азербайджана (на 44,1%) и других. По уровню восстановления доходов от туризма по сравнению с 2019 годом выделяются: Израиль (231,3%), Саудовская Аравия (185,7%), Евросоюз (182%), Турция (147,1%) и другие. Доходы из этих стран превысили уровень 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, туризм, мариам квривишвили, национальная администрация туризма грузии, новости
экономика, грузия, туризм, мариам квривишвили, национальная администрация туризма грузии, новости
Исторический максимум – замминистра о доходах Грузии от туризма
Чтобы повысить осведомленность о Грузии как о туристическом направлении, проводятся маркетинговые кампании, чтобы развивать туристическую индустрию, заявила замминистра
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузия получила исторический максимум доходов от туристической отрасли в первом квартале 2024 года в результате правильной политики и плана действий правительства, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
По данным Национальной администрации туризма, в первом квартале 2024 года доходы от международного туризма в Грузии достигли квартального рекорда и составили 807,7 млн долларов, на 1,5% больше, чем в январе-марте 2023 года, и на 39,6% больше, чем в 2019 году, до пандемии COVID-19.
Как отметила Квривишаили, есть значительные результаты в плане увеличения расходов туристов из ЕС и стран Персидского залива. По ее словам, правительство продолжает политику диверсификации, что также положительно влияет на рост туризма и доходов от сектора.
"Чтобы повысить осведомленность о Грузии как о туристическом направлении, мы проводим маркетинговые кампании, чтобы развивать туристическую индустрию в стране устойчивым и диверсифицированным образом, а также получать больше доходов от туризма и принимать больше международных путешественников", – сказала Квривишвили.
В первом квартале 2024 года значительно выросли доходы от туризма из Евросоюза (на 48%), Турции (на 22%), Азербайджана (на 44,1%) и других.
По уровню восстановления доходов от туризма по сравнению с 2019 годом выделяются: Израиль (231,3%), Саудовская Аравия (185,7%), Евросоюз (182%), Турция (147,1%) и другие. Доходы из этих стран превысили уровень 2019 года.