https://sputnik-georgia.ru/20240430/mnenie-zhiteley-tbilisi-ob-aktsiyakh-protesta---video-287650921.html
Мнение жителей Тбилиси об акциях протеста – видео
Мнение жителей Тбилиси об акциях протеста – видео
Sputnik Грузия
Акции в Тбилиси проходят каждый вечер уже практически две недели. Оппозиционеры регулярно перекрывают проспект Руставели, выражая свое недовольство... 30.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-30T19:16+0400
2024-04-30T19:16+0400
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Sputnik Грузия провел опрос в Тбилиси и узнал мнение людей – все за и против касательно нескончаемых акций и спорного законопроекта.Жители города высказали разные точки зрения: от поддержки оппозиции и необходимости финансирования из Европы до полного непонимания сути закона.Правительство в свою очередь поясняет, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, тбилиси, европа, опрос, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, тбилиси, европа, опрос, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, видео
Мнение жителей Тбилиси об акциях протеста – видео
19:16 30.04.2024 (обновлено: 19:18 30.04.2024)
Акции в Тбилиси проходят каждый вечер уже практически две недели. Оппозиционеры регулярно перекрывают проспект Руставели, выражая свое недовольство законопроектом "О прозрачности иностранного влияния"
Sputnik Грузия провел опрос в Тбилиси и узнал мнение людей – все за и против касательно нескончаемых акций и спорного законопроекта.
Жители города высказали разные точки зрения: от поддержки оппозиции и необходимости финансирования из Европы до полного непонимания сути закона.
Правительство в свою очередь поясняет, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.