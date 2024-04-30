https://sputnik-georgia.ru/20240430/mnenie-zhiteley-tbilisi-ob-aktsiyakh-protesta---video-287650921.html

Мнение жителей Тбилиси об акциях протеста – видео

Мнение жителей Тбилиси об акциях протеста – видео

Sputnik Грузия

Акции в Тбилиси проходят каждый вечер уже практически две недели. Оппозиционеры регулярно перекрывают проспект Руставели, выражая свое недовольство... 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T19:16+0400

2024-04-30T19:16+0400

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Sputnik Грузия провел опрос в Тбилиси и узнал мнение людей – все за и против касательно нескончаемых акций и спорного законопроекта.Жители города высказали разные точки зрения: от поддержки оппозиции и необходимости финансирования из Европы до полного непонимания сути закона.Правительство в свою очередь поясняет, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.

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