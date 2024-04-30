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МВД призывает митингующих не мешать депутатам выходить из парламента Грузии
МВД призывает митингующих не мешать депутатам выходить из парламента Грузии
Sputnik Грузия
В настоящее время спецназ пытается вытеснить митингующих, а те кидают в силовиков разные предметы 30.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. МВД Грузии призывает участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" не мешать депутатам и сотрудникам парламента выходить из здания парламента.Пленарное заседание парламента, на котором проходило рассмотрение скандального законопроекта во втором чтении, завершилось в 21:00. Митингующие сконцентрированы на проспекте Руставели, а также на улицах Читадзе и Чичинадзе. В настоящее время часть участников акции направилась в сторону здания правительства, которое находится рядом с парламентом.В настоящее время спецназ пытается вытеснить митингующих, а те кидают в силовиков разные предметы. На месте находится водомет, но его пока не пускали в ход. По данным СМИ, полиция пускала перцовый спрей. Спорный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси
политика, грузия, новости, тбилиси
МВД призывает митингующих не мешать депутатам выходить из парламента Грузии
21:43 30.04.2024 (обновлено: 22:01 30.04.2024)
В настоящее время спецназ пытается вытеснить митингующих, а те кидают в силовиков разные предметы
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. МВД Грузии призывает участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" не мешать депутатам и сотрудникам парламента выходить из здания парламента.
Пленарное заседание парламента, на котором проходило рассмотрение скандального законопроекта во втором чтении, завершилось в 21:00. Митингующие сконцентрированы на проспекте Руставели, а также на улицах Читадзе и Чичинадзе. В настоящее время часть участников акции направилась в сторону здания правительства, которое находится рядом с парламентом.
"Сотрудники разных подразделений министерства внутренних дел находятся, в том числе, у входов в законодательный орган для безопасного перемещения депутатов и сотрудников аппарата парламента из здания парламента и во избежание искусственной эскалации событий и призывают собравшихся освободить пространства у входов и выходов здания парламента", – сказано в заявлении.
В настоящее время спецназ пытается вытеснить митингующих, а те кидают в силовиков разные предметы. На месте находится водомет, но его пока не пускали в ход. По данным СМИ, полиция пускала перцовый спрей.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.
Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.