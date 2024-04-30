https://sputnik-georgia.ru/20240430/napadayuschim-sbornoy-gruzii-zainteresovalsya-italyanskiy-yuventus-287647052.html

Нападающим сборной Грузии заинтересовался итальянский "Ювентус"

Нападающим сборной Грузии заинтересовался итальянский "Ювентус"

Sputnik Грузия

Микаутадзе забил шесть мячей в последних четырех матчах за "Мец" 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T17:07+0400

2024-04-30T17:07+0400

2024-04-30T17:07+0400

спорт

новости

в мире

европа

франция

георгий микаутадзе

хвича кварацхелия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/1d/281751591_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_46ad13d1017f4d20ccc05dc20f7a1cb9.jpg

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Покупкой центрального нападающего сборной Грузии по футболу и французского "Меца" Георгия Микаутадзе заинтересован туринский "Ювентус", сообщило итальянское издание Tuttosport. Микаутадзе забил шесть мячей в последних четырех матчах за "Мец". Он принес своему клубу шесть очков и помогает команде в борьбе за выживание в Лиге 1. Кроме того, по инсайдерской информации, не прочь приобрести грузинского нападающего и неаполитанский "Наполи", где второй сезон играет еще один лидер грузинской сборной Хвича Кварацхелия. Как пишет издание, "Мец" может выкупить Микаутадзе у "Аякса" в летнее трансферное окно за 10 млн евро. Летом 2023 года Микаутадзе перешел из "Меца" в "Аякс" за 16 миллионов евро. Но в шести матчах за новый клуб грузин не забил ни одного гола. Микаутадзе родился в Лионе. Он забил девять голов в 23 матчах, сыгранных в составе сборной Грузии. Что касается достижений в клубе, то в прошлом сезоне грузин был признан лучшим футболистом Лиги 2 чемпионата Франции, и во многом благодаря голам Микаутадзе "Мец" перешел в Лигу 1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, в мире, европа, франция, георгий микаутадзе, хвича кварацхелия