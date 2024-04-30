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Нападающим сборной Грузии заинтересовался итальянский "Ювентус"
Нападающим сборной Грузии заинтересовался итальянский "Ювентус"
Sputnik Грузия
Микаутадзе забил шесть мячей в последних четырех матчах за "Мец" 30.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-30T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Покупкой центрального нападающего сборной Грузии по футболу и французского "Меца" Георгия Микаутадзе заинтересован туринский "Ювентус", сообщило итальянское издание Tuttosport. Микаутадзе забил шесть мячей в последних четырех матчах за "Мец". Он принес своему клубу шесть очков и помогает команде в борьбе за выживание в Лиге 1. Кроме того, по инсайдерской информации, не прочь приобрести грузинского нападающего и неаполитанский "Наполи", где второй сезон играет еще один лидер грузинской сборной Хвича Кварацхелия. Как пишет издание, "Мец" может выкупить Микаутадзе у "Аякса" в летнее трансферное окно за 10 млн евро. Летом 2023 года Микаутадзе перешел из "Меца" в "Аякс" за 16 миллионов евро. Но в шести матчах за новый клуб грузин не забил ни одного гола. Микаутадзе родился в Лионе. Он забил девять голов в 23 матчах, сыгранных в составе сборной Грузии. Что касается достижений в клубе, то в прошлом сезоне грузин был признан лучшим футболистом Лиги 2 чемпионата Франции, и во многом благодаря голам Микаутадзе "Мец" перешел в Лигу 1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, европа, франция, георгий микаутадзе, хвича кварацхелия
спорт, новости, в мире, европа, франция, георгий микаутадзе, хвича кварацхелия
Нападающим сборной Грузии заинтересовался итальянский "Ювентус"
Микаутадзе забил шесть мячей в последних четырех матчах за "Мец"
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Покупкой центрального нападающего сборной Грузии по футболу и французского "Меца" Георгия Микаутадзе заинтересован туринский "Ювентус", сообщило итальянское издание Tuttosport.
Микаутадзе забил шесть мячей в последних четырех матчах за "Мец". Он принес своему клубу шесть очков и помогает команде в борьбе за выживание в Лиге 1.
"Имя Георгия Микаутадзе вновь на слуху в Европе и Лиге 1. Нападающий, перешедший на правах аренды из "Аякса" в "Мец", проявил свои лучшие качества во второй половине сезона... В результате он уже в поле интереса больших клубов, в том числе "Ювентуса", – сообщает Tuttosport.
Кроме того, по инсайдерской информации, не прочь приобрести грузинского нападающего и неаполитанский "Наполи", где второй сезон играет еще один лидер грузинской сборной Хвича Кварацхелия.
Как пишет издание, "Мец" может выкупить Микаутадзе у "Аякса" в летнее трансферное окно за 10 млн евро.
Летом 2023 года Микаутадзе перешел из "Меца" в "Аякс" за 16 миллионов евро. Но в шести матчах за новый клуб грузин не забил ни одного гола.
Микаутадзе родился в Лионе. Он забил девять голов в 23 матчах, сыгранных в составе сборной Грузии.
Что касается достижений в клубе, то в прошлом сезоне грузин был признан лучшим футболистом Лиги 2 чемпионата Франции, и во многом благодаря голам Микаутадзе "Мец" перешел в Лигу 1.