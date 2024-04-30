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https://sputnik-georgia.ru/20240430/ne-speshim---rassmotrenie-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-mozhet-prodlitsya-neskolko-dney-287646582.html
Не спешим! – рассмотрение закона об "иноагентах" в Грузии может продлиться несколько дней
Не спешим! – рассмотрение закона об "иноагентах" в Грузии может продлиться несколько дней
Sputnik Грузия
Парламент Грузии во вторник начнет рассмотрение проекта закона об "иноагентах" во втором чтении 30.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-30T15:47+0400
2024-04-30T16:02+0400
грузия
политика
новости
мамука мдинарадзе
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Рассмотрение проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", предполагающего создание реестра для СМИ и организаций, получающих финансирование из-за рубежа и введение для них обязательной ежегодной финансовой отчетности, может затянуться на несколько дней, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Парламент Грузии на заседании 30 апреля начнет рассмотрение проекта закона во втором чтении. Согласно регламенту парламента, второе чтение предполагает постатейное обсуждение проекта закона с вопросами депутатов и обсуждением по каждой из статей. В проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" 11 статей, большинство из которых содержит от четырех до шести пунктов с подпунктами. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, акция против закона об иноагентах
грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, акция против закона об иноагентах

Не спешим! – рассмотрение закона об "иноагентах" в Грузии может продлиться несколько дней

15:47 30.04.2024 (обновлено: 16:02 30.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Парламент Грузии во вторник начнет рассмотрение проекта закона об "иноагентах" во втором чтении
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Рассмотрение проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", предполагающего создание реестра для СМИ и организаций, получающих финансирование из-за рубежа и введение для них обязательной ежегодной финансовой отчетности, может затянуться на несколько дней, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
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Парламент Грузии на заседании 30 апреля начнет рассмотрение проекта закона во втором чтении. Согласно регламенту парламента, второе чтение предполагает постатейное обсуждение проекта закона с вопросами депутатов и обсуждением по каждой из статей. В проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" 11 статей, большинство из которых содержит от четырех до шести пунктов с подпунктами.

"Мы никуда не спешим. Сколько бы нам не понадобилось, два или три дня, мы будем следовать в обычном порядке постатейно. От имени команды говорю вам, мы никуда не будем спешить. На рассмотрение может понадобиться и три дня. Нам спешить некуда и сколько бы дней не понадобилось – нет проблем, мы будем работать детально", – сказал Мдинарадзе.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.
Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
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