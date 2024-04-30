https://sputnik-georgia.ru/20240430/ne-speshim---rassmotrenie-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-mozhet-prodlitsya-neskolko-dney-287646582.html
Не спешим! – рассмотрение закона об "иноагентах" в Грузии может продлиться несколько дней
Не спешим! – рассмотрение закона об "иноагентах" в Грузии может продлиться несколько дней
Sputnik Грузия
Парламент Грузии во вторник начнет рассмотрение проекта закона об "иноагентах" во втором чтении 30.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-30T15:47+0400
2024-04-30T15:47+0400
2024-04-30T16:02+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Рассмотрение проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", предполагающего создание реестра для СМИ и организаций, получающих финансирование из-за рубежа и введение для них обязательной ежегодной финансовой отчетности, может затянуться на несколько дней, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламент Грузии на заседании 30 апреля начнет рассмотрение проекта закона во втором чтении. Согласно регламенту парламента, второе чтение предполагает постатейное обсуждение проекта закона с вопросами депутатов и обсуждением по каждой из статей. В проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" 11 статей, большинство из которых содержит от четырех до шести пунктов с подпунктами. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, акция против закона об иноагентах
грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, акция против закона об иноагентах
Не спешим! – рассмотрение закона об "иноагентах" в Грузии может продлиться несколько дней
15:47 30.04.2024 (обновлено: 16:02 30.04.2024)
Парламент Грузии во вторник начнет рассмотрение проекта закона об "иноагентах" во втором чтении
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Рассмотрение проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", предполагающего создание реестра для СМИ и организаций, получающих финансирование из-за рубежа и введение для них обязательной ежегодной финансовой отчетности, может затянуться на несколько дней, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
Парламент Грузии на заседании 30 апреля начнет рассмотрение проекта закона во втором чтении. Согласно регламенту парламента, второе чтение предполагает постатейное обсуждение проекта закона с вопросами депутатов и обсуждением по каждой из статей. В проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" 11 статей, большинство из которых содержит от четырех до шести пунктов с подпунктами.
"Мы никуда не спешим. Сколько бы нам не понадобилось, два или три дня, мы будем следовать в обычном порядке постатейно. От имени команды говорю вам, мы никуда не будем спешить. На рассмотрение может понадобиться и три дня. Нам спешить некуда и сколько бы дней не понадобилось – нет проблем, мы будем работать детально", – сказал Мдинарадзе.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.
Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.