https://sputnik-georgia.ru/20240430/politolog-mendkovich-kakie-resursy-britaniya-khochet-vyvesti-iz-tsentralnoy-azii-287641759.html

Политолог Мендкович: какие ресурсы Британия хочет вывести из Центральной Азии?

Политолог Мендкович: какие ресурсы Британия хочет вывести из Центральной Азии?

Sputnik Грузия

Турне министра иностранных дел Британии по Центральной Азии – это попытка загнать страны региона в колониальную зависимость 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T13:32+0400

2024-04-30T13:32+0400

2024-04-30T13:56+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович. Совпадают ли интересы США и Британия в регионе? Какие ресурсы стран Центральной Азии жизненно необходимы Западу? Почему странам региона важно сохранить хорошие отношения с Россией? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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