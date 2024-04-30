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Политолог Мендкович: какие ресурсы Британия хочет вывести из Центральной Азии?
Политолог Мендкович: какие ресурсы Британия хочет вывести из Центральной Азии?
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Турне министра иностранных дел Британии по Центральной Азии – это попытка загнать страны региона в колониальную зависимость 30.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-30T13:32+0400
2024-04-30T13:32+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович. Совпадают ли интересы США и Британия в регионе? Какие ресурсы стран Центральной Азии жизненно необходимы Западу? Почему странам региона важно сохранить хорошие отношения с Россией? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, сша, sputnik, политика, видео
мультимедиа, видео, в мире, сша, sputnik, политика, видео
Политолог Мендкович: какие ресурсы Британия хочет вывести из Центральной Азии?
13:32 30.04.2024 (обновлено: 13:56 30.04.2024)
Турне министра иностранных дел Британии по Центральной Азии – это попытка загнать страны региона в колониальную зависимость
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович.
Совпадают ли интересы США и Британия в регионе? Какие ресурсы стран Центральной Азии жизненно необходимы Западу? Почему странам региона важно сохранить хорошие отношения с Россией?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.