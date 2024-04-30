https://sputnik-georgia.ru/20240430/premer-zabota-ob-armii---prioritet-pravitelstva-gruzii--287640647.html

Премьер: забота об армии – приоритет правительства Грузии

Премьер: забота об армии – приоритет правительства Грузии

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Забота об армии и военных, а также дальнейшее признание их заслуг является одним из главных приоритетов и обязательств правительства... 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T12:29+0400

2024-04-30T12:29+0400

2024-04-30T12:58+0400

грузия

политика

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1a/251835926_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_7f43dd02dcf03af3509e5481e7a069be.jpg

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Забота об армии и военных, а также дальнейшее признание их заслуг является одним из главных приоритетов и обязательств правительства Грузии, заявил премьер Ираклий Кобахидзе во время выступления на торжественном мероприятии, посвященном 33-й годовщине Дня независимости Сил обороны Грузии на базе в Вазиани (недалеко от Тбилиси). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Вооруженные силы Грузии создали в 1990 году, но первый призыв в армию начался 30 апреля 1991 года. Именно эта дата стала точкой отсчета. Позже Вооруженные силы были переименованы в Силы обороны. По словам премьера, грузинская армия всегда непоколебимо стояла на страже свободы и независимости страны. Армия – это большая семья, которая принадлежит каждому гражданину Грузии, отметил Кобахидзе. По словам премьера, долг государства и общества максимально поддерживать тех военных, которые получили ранения, защищая Родину. Численность армии определена Советом национальной безопасности страны и составляет не более 37 тысяч человек. Силы обороны Грузии с 1999 года принимают активное участие в миротворческих миссиях. Грузинские военные служили в Косово и Ираке. На сегодняшний день грузинские военные участвуют в миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support) в Афганистане. Кроме того, Грузия представлена в миссия в ЦАР и Мали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости