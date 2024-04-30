https://sputnik-georgia.ru/20240430/spetsnaz-pustil-pertsovyy-sprey-na-aktsii-u-parlamenta-gruzii--287654371.html

Спецназ пустил перцовый спрей на акции у парламента Грузии

Спецназ пустил перцовый спрей на акции у парламента Грузии

Sputnik Грузия

Обстановка на акции протеста в Тбилиси обострилась после завершения заседания парламента, на котором рассматривался закон об "иноагентах" 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T22:12+0400

2024-04-30T22:12+0400

2024-05-01T00:01+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Спецназ применил перцовый спрей на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" после того, как митингующие отказались выполнять призывы полиции не перекрывать входы в здание парламента, где недавно закончилось заседание. Митингующие швыряли в силовиков разные предметы, включая пластиковые бутылки. К этому времени спецназ вытеснил участников акции подальше от входов в парламент. На месте находится водомет, но его пока не применяли. Обстановка на акции протеста обострилась после того, как завершилось пленарное заседание, на котором проходило рассмотрение скандального законопроекта во втором чтении. Помимо того, что полиция на месте призывала участников акции к соблюдению закона, заявление сделало и МВД.По данным СМИ, задержано несколько человек. Спорный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах