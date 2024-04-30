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Трагедия в Аджарии: спасатели обнаружили тело подростка в море
Трагедия в Аджарии: спасатели обнаружили тело подростка в море
Sputnik Грузия
Подросток утонул, когда плавал в море вместе с другом 30.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-30T17:33+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузинские спасатели после восьми дней поисков обнаружили тело подростка, утонувшего в Черном море, сообщило Аджарское телевидение. По информации СМИ, двое подростков плавали в море, несмотря на волны. На берег удалось выбраться лишь одному из них. Поисковые работы начались вечером 22 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, аджария, черное море, аджарское телевидение
грузия, происшествия, новости, аджария, черное море, аджарское телевидение

Трагедия в Аджарии: спасатели обнаружили тело подростка в море

17:33 30.04.2024
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliКрасный флаг - купаться запрещено. Штормовое предупреждение на Черном море
Красный флаг - купаться запрещено. Штормовое предупреждение на Черном море - Sputnik Грузия, 1920, 30.04.2024
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Подросток утонул, когда плавал в море вместе с другом
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузинские спасатели после восьми дней поисков обнаружили тело подростка, утонувшего в Черном море, сообщило Аджарское телевидение.
По информации СМИ, двое подростков плавали в море, несмотря на волны. На берег удалось выбраться лишь одному из них.
Поисковые работы начались вечером 22 апреля.
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