https://sputnik-georgia.ru/20240430/tragediya-v-adzharii-spasateli-obnaruzhili-telo-podrostka-v-more-287648802.html

Трагедия в Аджарии: спасатели обнаружили тело подростка в море

Трагедия в Аджарии: спасатели обнаружили тело подростка в море

Sputnik Грузия

Подросток утонул, когда плавал в море вместе с другом 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T17:33+0400

2024-04-30T17:33+0400

2024-04-30T17:33+0400

грузия

происшествия

новости

аджария

черное море

аджарское телевидение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258624813_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3dbf8657ce77fc4c42df4b0d5f086542.jpg

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузинские спасатели после восьми дней поисков обнаружили тело подростка, утонувшего в Черном море, сообщило Аджарское телевидение. По информации СМИ, двое подростков плавали в море, несмотря на волны. На берег удалось выбраться лишь одному из них. Поисковые работы начались вечером 22 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

черное море

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, аджария, черное море, аджарское телевидение