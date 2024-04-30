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В Грузии назначили дополнительные внутренние авиарейсы на Пасху
В Грузии назначили дополнительные внутренние авиарейсы на Пасху
Sputnik Грузия
Билет на рейс Натахтари-Местиа стоит 90 лари, а на рейс Натахтари-Амбролаури – 50 лари 30.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-30T21:01+0400
2024-04-30T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Восемь дополнительных внутренних авиарейсов из села Натахтари (около 30 км от Тбилиси) в Местиа и Амбролаури назначены в связи с праздником Пасхи, сообщили в Объединении аэропортов Грузии. Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, Пасху, 5 мая. Билет на рейс Натахтари-Местиа стоит 90 лари, а на рейс Натахтари-Амбролаури – 50 лари. Детям до трех лет билет не нужен, а подростки до 12 лет получают скидку 30%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, натахтари, тбилиси, амбролаури, местия, авиасообщение в грузии, туризм
грузия, новости, общество, натахтари, тбилиси, амбролаури, местия, авиасообщение в грузии, туризм
В Грузии назначили дополнительные внутренние авиарейсы на Пасху
Билет на рейс Натахтари-Местиа стоит 90 лари, а на рейс Натахтари-Амбролаури – 50 лари
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Восемь дополнительных внутренних авиарейсов из села Натахтари (около 30 км от Тбилиси) в Местиа и Амбролаури назначены в связи с праздником Пасхи, сообщили в Объединении аэропортов Грузии.
Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, Пасху, 5 мая.
Расписание дополнительных внутренних авиарейсов
Направление
Дата
Время вылета
Натахтари–Амбролаури
2 мая
17:00
Амбролаури–Натахтари
2 мая
18:15
Натахтари–Местиа
3 мая
16:30
Местиа–Натахтари
3 мая
18:15
Натахтари–Амбролаури
6 мая
17:15
Амбролаури–Натахтари
6 мая
18:15
Натахтари–Местиа
8 мая
16:15
Местиа–Натахтари
8 мая
18:15
Билет на рейс Натахтари-Местиа стоит 90 лари, а на рейс Натахтари-Амбролаури – 50 лари. Детям до трех лет билет не нужен, а подростки до 12 лет получают скидку 30%.