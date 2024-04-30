https://sputnik-georgia.ru/20240430/v-gruzii-naznachili-dopolnitelnye-vnutrennie-aviareysy-na-paskhu-287649081.html

В Грузии назначили дополнительные внутренние авиарейсы на Пасху

В Грузии назначили дополнительные внутренние авиарейсы на Пасху

Sputnik Грузия

Билет на рейс Натахтари-Местиа стоит 90 лари, а на рейс Натахтари-Амбролаури – 50 лари 30.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Восемь дополнительных внутренних авиарейсов из села Натахтари (около 30 км от Тбилиси) в Местиа и Амбролаури назначены в связи с праздником Пасхи, сообщили в Объединении аэропортов Грузии. Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, Пасху, 5 мая. Билет на рейс Натахтари-Местиа стоит 90 лари, а на рейс Натахтари-Амбролаури – 50 лари. Детям до трех лет билет не нужен, а подростки до 12 лет получают скидку 30%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, натахтари, тбилиси, амбролаури, местия, авиасообщение в грузии, туризм