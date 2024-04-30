https://sputnik-georgia.ru/20240430/velikiy-ili-strastnoy-chetverg-2024-tserkovnye-sluzhby-i-molitvy-287645988.html

Великий, или Страстной, четверг 2024: церковные службы и молитвы

Великий, или Страстной, четверг 2024: церковные службы и молитвы

Sputnik Грузия

Великий четверг, четвертый день Страстной недели перед Пасхой, в 2024 году выпадает на 2 мая 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T18:18+0400

2024-04-30T18:18+0400

2024-04-30T18:18+0400

справки

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В Страстной четверг христиане вспоминают Тайную Вечерю, на которой Спаситель установил Таинство Причащения (Евхаристии) и омыл ученикам ноги, молитву Сына Божьего в Гефсиманском саду и предательство Иуды. Какие службы проводят в Великий четверг и какие молитвы читают в четвертый день Страстной седмицы, читайте в Sputnik Грузия. Молитвы и службы В православных храмах с Великого четверга до воскресенья церковные службы посвящены воспоминаниям о земных страданиях, смерти и Воскресении Спасителя. В Страстной четверг в церквях проводят две службы. Первую службу – Литургию Василия Великого – проводят утром, в ходе которой освящают миро, предназначенное для таинства Миропомазания и других христианских обрядов. На церковных службах в Великий четверг вспоминают Тайную вечерю, на которой Спаситель омыл ноги своим ученикам, показав пример братской любви и смирения. Обряд омовения ног по традиции проводят в этот день во всех крупных церквях, во время которого архиерей омывает 12 священнослужителям ноги, как когда-то ученикам Христос. Служба в Чистый четверг имеет свою особенность – священники, хор и все верующие повторяют специальную молитву, которую читают перед причащением. В Страстной четверг вечером совершают Утреню Великой пятницы – эта служба называется "12 Евангелий". Во время службы читают 12 отрывков из Священного Писания, повествующих о последних часах жизни Спасителя, начиная с беседы с учениками и молитвы в Гефсиманском саду, заканчивая распятием, смертью и погребением. Главная особенность Великого четверга, символизирующего переход от греховной жизни к духовному очищению, – в обновлении души и тела. Поэтому верующие идут в этот день в церковь на службу и причащаются. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2024

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справки