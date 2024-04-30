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Вклады в банках Грузии выросли в январе – новые данные

Вклады в банках Грузии выросли в январе – новые данные

Sputnik Грузия

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 апреля текущего года составил 50,33% 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T16:05+0400

2024-04-30T16:05+0400

2024-04-30T16:05+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 апреля 2024 года составил 51,81 миллиарда лари, что на 1,31 миллиарда лари, или на 2,6%, больше, чем на начало марта 2024 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в марте по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 706,91 миллиона лари, или 3,35%, а вклады до востребования – на 607,05 миллиона лари, или 2,07%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 апреля текущего года составил 50,33% и на 0,17 процентного пункта вырос по сравнению с ситуацией на 1 марта 2024 года.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в марте составила 7,25%, в том числе 9,56% – по депозитам в национальной валюте, 1,97% – по депозитам в иностранной валюте.На конец марта в Грузии работало 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"