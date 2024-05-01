https://sputnik-georgia.ru/20240501/besporyadki-na-aktsii-protiv-zakona-ob-inoagentakh-v-tbilisi---khronologiya-sobytiy-ot-mvd-287679282.html

Беспорядки на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси - хронология событий от МВД

Беспорядки на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси - хронология событий от МВД

Sputnik Грузия

На акции протеста в Тбилиси были задержаны 63 человека 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T14:19+0400

2024-05-01T14:19+0400

2024-05-01T14:21+0400

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мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Участники акции могли мирно выражать протест на проспекте Руставели у здания парламента Грузии, но протест перешел в насилие – пострадали шесть полицейских, говорится в заявлении МВД.В Тбилиси накануне проходила очередная акция протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который парламент рассматривал во втором основном чтении. На акции, организованной представителями НПО и некоторыми оппозиционными партиями, против агрессивных протестующих был применен газ, водометы и перцовый спрей.Всего за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции были задержаны 63 человека.МВД привело полную хронологию акции протеста и действий которые привели к применению спецсредств против протестующих.Мирный протестПо данным МВД, 30 апреля участники акции стали собираться у заднего входа в парламент Грузии с 11:00.По данным МВД Грузии примерно в 18:00 акция параллельно началась перед зданием парламента на проспекте Руставели, где участники акции разместили сцену."К акции шествием с разных мест присоединились граждане, полиция обеспечила их мирное передвижение, а также по необходимости ограничила автомобильное движение на проспекте Руставели", - говорится в заявлении.Нарушение первого запретаМВД Грузии отмечает, что параллельно акции протеста в парламенте проходило пленарное заседание.По данным МВД, участники акции искусственно блокировали входы в здания и заявляли, что не дадут депутатам покинуть здание парламента, что запрещено законом "О собраниях и манифестациях".Ведомство отмечает, что несмотря на неоднократные призывы со стороны полиции, а также заявления, распространенные МВД Грузии, не блокировать административные здания и продолжать выражение протеста в установленных законом рамках, организаторы акции не подчинились указаниям правоохранителей и продолжали умышленное блокирование входов.По их словам, депутаты покинули территорию парламента, а участники акции имели возможность продолжать свой мирный протест."Несмотря на то, что у участников акции была возможность мирно выразить свой протест на проспекте Руставели и у заднего входа в парламент, участники акции продолжали нападать на полицейских и пытались прорвать кордон", - отмечается в заявление.Обострение ситуацииПо данным МВД, после этого акция приняла полностью насильственный характер.По данным МВД для восстановления порядка после предупреждения, примерно в 22:15, полиция начала применять средства, предусмотренные законом "О полиции" - перцовый спрей, водомет и слезоточивый газ."После официального заявления, распространенного МВД, также предупреждения участников акции при помощи специального голосового средства, примерно в 23:40, с целью пресечения противозаконных действий и восстановления правопорядка, сотрудники департамента по особым заданиям использовали вместе с другими специальными средствами водомет", - отмечается в заявлении.По данным МВД насильственные действия со стороны протестующих продолжались несколько часов и полиции неоднократно пришлось применить специальные средства.По данным МВД Грузии подразделения полиции в 04:30 полностью освободили проспект Руставели и территорию у здания парламента.Другие нарушенияПо данным МВД параллельно акции протеста на проспекте Руставели участники акции примерно в 00:30 переместились на другие улицы и искусственно при помощи предметов, конструкций и техники на несколько часов перекрыли движение автомобилей на правом и левом побережье Куры – основные дороги Тбилиси."Участники акции проявляли агрессию к водителям автомобилей, также они повредили автомобили частных лиц", - отмечается в заявлении.МВД Грузии еще раз подчеркнуло недопустимость нападения на полицейский и нарушения закона "О собраниях и манифестациях", запрещающего искусственно блокировать дороги и блокировать административные здания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, мвд грузии