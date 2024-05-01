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Беспорядки на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси - хронология событий от МВД
Беспорядки на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси - хронология событий от МВД
Sputnik Грузия
На акции протеста в Тбилиси были задержаны 63 человека 01.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-01T14:19+0400
2024-05-01T14:21+0400
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законопроект об иноагентах
мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Участники акции могли мирно выражать протест на проспекте Руставели у здания парламента Грузии, но протест перешел в насилие – пострадали шесть полицейских, говорится в заявлении МВД.В Тбилиси накануне проходила очередная акция протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который парламент рассматривал во втором основном чтении. На акции, организованной представителями НПО и некоторыми оппозиционными партиями, против агрессивных протестующих был применен газ, водометы и перцовый спрей.Всего за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции были задержаны 63 человека.МВД привело полную хронологию акции протеста и действий которые привели к применению спецсредств против протестующих.Мирный протестПо данным МВД, 30 апреля участники акции стали собираться у заднего входа в парламент Грузии с 11:00.По данным МВД Грузии примерно в 18:00 акция параллельно началась перед зданием парламента на проспекте Руставели, где участники акции разместили сцену."К акции шествием с разных мест присоединились граждане, полиция обеспечила их мирное передвижение, а также по необходимости ограничила автомобильное движение на проспекте Руставели", - говорится в заявлении.Нарушение первого запретаМВД Грузии отмечает, что параллельно акции протеста в парламенте проходило пленарное заседание.По данным МВД, участники акции искусственно блокировали входы в здания и заявляли, что не дадут депутатам покинуть здание парламента, что запрещено законом "О собраниях и манифестациях".Ведомство отмечает, что несмотря на неоднократные призывы со стороны полиции, а также заявления, распространенные МВД Грузии, не блокировать административные здания и продолжать выражение протеста в установленных законом рамках, организаторы акции не подчинились указаниям правоохранителей и продолжали умышленное блокирование входов.По их словам, депутаты покинули территорию парламента, а участники акции имели возможность продолжать свой мирный протест."Несмотря на то, что у участников акции была возможность мирно выразить свой протест на проспекте Руставели и у заднего входа в парламент, участники акции продолжали нападать на полицейских и пытались прорвать кордон", - отмечается в заявление.Обострение ситуацииПо данным МВД, после этого акция приняла полностью насильственный характер.По данным МВД для восстановления порядка после предупреждения, примерно в 22:15, полиция начала применять средства, предусмотренные законом "О полиции" - перцовый спрей, водомет и слезоточивый газ."После официального заявления, распространенного МВД, также предупреждения участников акции при помощи специального голосового средства, примерно в 23:40, с целью пресечения противозаконных действий и восстановления правопорядка, сотрудники департамента по особым заданиям использовали вместе с другими специальными средствами водомет", - отмечается в заявлении.По данным МВД насильственные действия со стороны протестующих продолжались несколько часов и полиции неоднократно пришлось применить специальные средства.По данным МВД Грузии подразделения полиции в 04:30 полностью освободили проспект Руставели и территорию у здания парламента.Другие нарушенияПо данным МВД параллельно акции протеста на проспекте Руставели участники акции примерно в 00:30 переместились на другие улицы и искусственно при помощи предметов, конструкций и техники на несколько часов перекрыли движение автомобилей на правом и левом побережье Куры – основные дороги Тбилиси."Участники акции проявляли агрессию к водителям автомобилей, также они повредили автомобили частных лиц", - отмечается в заявлении.МВД Грузии еще раз подчеркнуло недопустимость нападения на полицейский и нарушения закона "О собраниях и манифестациях", запрещающего искусственно блокировать дороги и блокировать административные здания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, мвд грузии
грузия, новости, политика, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, мвд грузии

Беспорядки на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси - хронология событий от МВД

14:19 01.05.2024 (обновлено: 14:21 01.05.2024)
© photo: Sputnik / StringerБаррикады. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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На акции протеста в Тбилиси были задержаны 63 человека
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Участники акции могли мирно выражать протест на проспекте Руставели у здания парламента Грузии, но протест перешел в насилие – пострадали шесть полицейских, говорится в заявлении МВД.
В Тбилиси накануне проходила очередная акция протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который парламент рассматривал во втором основном чтении. На акции, организованной представителями НПО и некоторыми оппозиционными партиями, против агрессивных протестующих был применен газ, водометы и перцовый спрей.
Всего за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции были задержаны 63 человека.
МВД привело полную хронологию акции протеста и действий которые привели к применению спецсредств против протестующих.

Мирный протест

По данным МВД, 30 апреля участники акции стали собираться у заднего входа в парламент Грузии с 11:00.
"Правоохранители, как во время всех собраний и манифестаций, находились на месте и защищали общественный порядок и безопасность граждан", - говорится в заявлении.
По данным МВД Грузии примерно в 18:00 акция параллельно началась перед зданием парламента на проспекте Руставели, где участники акции разместили сцену.
"К акции шествием с разных мест присоединились граждане, полиция обеспечила их мирное передвижение, а также по необходимости ограничила автомобильное движение на проспекте Руставели", - говорится в заявлении.

Нарушение первого запрета

МВД Грузии отмечает, что параллельно акции протеста в парламенте проходило пленарное заседание.
"Хотим подчеркнуть, что у организаторов и участников акции, в течении дня была возможность в мирной обстановке выражать свой протест, но в конце дня, в 21:00, после того, как пленарное заседание приблизилось к концу, участники акции блокировали входы в законодательный орган, что проявилось в том, что политические лидеры и участники акции разместились у выходов из здания на улицах Читадзе и Чичинадзе" - говорится в заявлении МВД.
По данным МВД, участники акции искусственно блокировали входы в здания и заявляли, что не дадут депутатам покинуть здание парламента, что запрещено законом "О собраниях и манифестациях".
Ведомство отмечает, что несмотря на неоднократные призывы со стороны полиции, а также заявления, распространенные МВД Грузии, не блокировать административные здания и продолжать выражение протеста в установленных законом рамках, организаторы акции не подчинились указаниям правоохранителей и продолжали умышленное блокирование входов.
"С учетом создавшейся ситуации полиция обеспечила освобождение выходов из здания парламента и размещение на месте кордона полиции, чтобы члены парламента и сотрудники имели возможность безопасного передвижения", - отмечается в заявлении.
По их словам, депутаты покинули территорию парламента, а участники акции имели возможность продолжать свой мирный протест.
"Несмотря на то, что у участников акции была возможность мирно выразить свой протест на проспекте Руставели и у заднего входа в парламент, участники акции продолжали нападать на полицейских и пытались прорвать кордон", - отмечается в заявление.

Обострение ситуации

По данным МВД, после этого акция приняла полностью насильственный характер.
"Мы все хорошо увидели, как противостояли участники акции полицейским, они наносили им физические и словесные оскорбления. Кидали в направлении правоохранителей различные тяжелые предметы, в том числе камни и бутылки", - говорится в заявлении.
По данным МВД для восстановления порядка после предупреждения, примерно в 22:15, полиция начала применять средства, предусмотренные законом "О полиции" - перцовый спрей, водомет и слезоточивый газ.
"После применения правоохранителями специального средства – перцового спрея, ситуация более-менее стабилизировалась, но в скорости действия участников акции переросли вновь в насилие", - говорится в заявлении.
"После официального заявления, распространенного МВД, также предупреждения участников акции при помощи специального голосового средства, примерно в 23:40, с целью пресечения противозаконных действий и восстановления правопорядка, сотрудники департамента по особым заданиям использовали вместе с другими специальными средствами водомет", - отмечается в заявлении.
© SputnikПолиция на акциях протеста в Грузии
Полиция на акциях протеста в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2024
Полиция на акциях протеста в Грузии
© Sputnik
По данным МВД насильственные действия со стороны протестующих продолжались несколько часов и полиции неоднократно пришлось применить специальные средства.
"Участники акции в течение всей ночи не раз проявляли агрессию в отношении правоохранителей, они часто кидали в направлении полиции различные вещи и предметы, искусственно перекрыли проспект Руставели различными конструкциями и повредили инфраструктуру мэрии Тбилиси", - говорится в заявлении.
По данным МВД Грузии подразделения полиции в 04:30 полностью освободили проспект Руставели и территорию у здания парламента.

Другие нарушения

По данным МВД параллельно акции протеста на проспекте Руставели участники акции примерно в 00:30 переместились на другие улицы и искусственно при помощи предметов, конструкций и техники на несколько часов перекрыли движение автомобилей на правом и левом побережье Куры – основные дороги Тбилиси.
"Участники акции проявляли агрессию к водителям автомобилей, также они повредили автомобили частных лиц", - отмечается в заявлении.
МВД Грузии еще раз подчеркнуло недопустимость нападения на полицейский и нарушения закона "О собраниях и манифестациях", запрещающего искусственно блокировать дороги и блокировать административные здания.
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