Беспорядки на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси - хронология событий от МВД
14:19 01.05.2024 (обновлено: 14:21 01.05.2024)
© photo: Sputnik / StringerБаррикады. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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На акции протеста в Тбилиси были задержаны 63 человека
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Участники акции могли мирно выражать протест на проспекте Руставели у здания парламента Грузии, но протест перешел в насилие – пострадали шесть полицейских, говорится в заявлении МВД.
В Тбилиси накануне проходила очередная акция протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который парламент рассматривал во втором основном чтении. На акции, организованной представителями НПО и некоторыми оппозиционными партиями, против агрессивных протестующих был применен газ, водометы и перцовый спрей.
Всего за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции были задержаны 63 человека.
МВД привело полную хронологию акции протеста и действий которые привели к применению спецсредств против протестующих.
Мирный протест
По данным МВД, 30 апреля участники акции стали собираться у заднего входа в парламент Грузии с 11:00.
"Правоохранители, как во время всех собраний и манифестаций, находились на месте и защищали общественный порядок и безопасность граждан", - говорится в заявлении.
По данным МВД Грузии примерно в 18:00 акция параллельно началась перед зданием парламента на проспекте Руставели, где участники акции разместили сцену.
"К акции шествием с разных мест присоединились граждане, полиция обеспечила их мирное передвижение, а также по необходимости ограничила автомобильное движение на проспекте Руставели", - говорится в заявлении.
Нарушение первого запрета
МВД Грузии отмечает, что параллельно акции протеста в парламенте проходило пленарное заседание.
"Хотим подчеркнуть, что у организаторов и участников акции, в течении дня была возможность в мирной обстановке выражать свой протест, но в конце дня, в 21:00, после того, как пленарное заседание приблизилось к концу, участники акции блокировали входы в законодательный орган, что проявилось в том, что политические лидеры и участники акции разместились у выходов из здания на улицах Читадзе и Чичинадзе" - говорится в заявлении МВД.
По данным МВД, участники акции искусственно блокировали входы в здания и заявляли, что не дадут депутатам покинуть здание парламента, что запрещено законом "О собраниях и манифестациях".
Ведомство отмечает, что несмотря на неоднократные призывы со стороны полиции, а также заявления, распространенные МВД Грузии, не блокировать административные здания и продолжать выражение протеста в установленных законом рамках, организаторы акции не подчинились указаниям правоохранителей и продолжали умышленное блокирование входов.
"С учетом создавшейся ситуации полиция обеспечила освобождение выходов из здания парламента и размещение на месте кордона полиции, чтобы члены парламента и сотрудники имели возможность безопасного передвижения", - отмечается в заявлении.
По их словам, депутаты покинули территорию парламента, а участники акции имели возможность продолжать свой мирный протест.
"Несмотря на то, что у участников акции была возможность мирно выразить свой протест на проспекте Руставели и у заднего входа в парламент, участники акции продолжали нападать на полицейских и пытались прорвать кордон", - отмечается в заявление.
Обострение ситуации
По данным МВД, после этого акция приняла полностью насильственный характер.
"Мы все хорошо увидели, как противостояли участники акции полицейским, они наносили им физические и словесные оскорбления. Кидали в направлении правоохранителей различные тяжелые предметы, в том числе камни и бутылки", - говорится в заявлении.
По данным МВД для восстановления порядка после предупреждения, примерно в 22:15, полиция начала применять средства, предусмотренные законом "О полиции" - перцовый спрей, водомет и слезоточивый газ.
"После применения правоохранителями специального средства – перцового спрея, ситуация более-менее стабилизировалась, но в скорости действия участников акции переросли вновь в насилие", - говорится в заявлении.
"После официального заявления, распространенного МВД, также предупреждения участников акции при помощи специального голосового средства, примерно в 23:40, с целью пресечения противозаконных действий и восстановления правопорядка, сотрудники департамента по особым заданиям использовали вместе с другими специальными средствами водомет", - отмечается в заявлении.
© SputnikПолиция на акциях протеста в Грузии
Полиция на акциях протеста в Грузии
© Sputnik
По данным МВД насильственные действия со стороны протестующих продолжались несколько часов и полиции неоднократно пришлось применить специальные средства.
"Участники акции в течение всей ночи не раз проявляли агрессию в отношении правоохранителей, они часто кидали в направлении полиции различные вещи и предметы, искусственно перекрыли проспект Руставели различными конструкциями и повредили инфраструктуру мэрии Тбилиси", - говорится в заявлении.
По данным МВД Грузии подразделения полиции в 04:30 полностью освободили проспект Руставели и территорию у здания парламента.
Другие нарушения
По данным МВД параллельно акции протеста на проспекте Руставели участники акции примерно в 00:30 переместились на другие улицы и искусственно при помощи предметов, конструкций и техники на несколько часов перекрыли движение автомобилей на правом и левом побережье Куры – основные дороги Тбилиси.
"Участники акции проявляли агрессию к водителям автомобилей, также они повредили автомобили частных лиц", - отмечается в заявлении.
МВД Грузии еще раз подчеркнуло недопустимость нападения на полицейский и нарушения закона "О собраниях и манифестациях", запрещающего искусственно блокировать дороги и блокировать административные здания.