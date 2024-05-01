https://sputnik-georgia.ru/20240501/dokhody-gruzii-ot-turizma-s-nachala-goda-prevysili-800-millionov-dollarov-287672276.html
Доходы Грузии от туризма с начала года превысили 800 миллионов долларов
Доходы Грузии от туризма с начала года превысили 800 миллионов долларов
Sputnik Грузия
Наибольшую сумму в период с 1 января по 31 марта 2024 года потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов 01.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-01T09:01+0400
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2024-05-01T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за первый квартал 2024 года составили 807,7 миллиона долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии. Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом, пиком туризма в Грузии, при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года. По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы в период с 1 января по 31 марта 2024 года выросли на 1,5 %. Кроме того, доходы за первый квартал 2024 года на 39,6% превысили рекордные показатели 2019 года. Кто тратит деньги Наибольшую сумму в период с 1 января по 31 марта 2024 года потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов. При этом в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доход от граждан России снизился на 35,8%, доход же от граждан Турции, наоборот, вырос на 22%. Вырос на 47,9% и доход от граждан ЕС. Визиты в Грузию Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте 2024 года выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,3 миллиона. Страна восстановила показатели 2019 года на 80,4%. Из общего числа визитов 938,6 тысячи были туристическими, что на 11% больше, чем в первом квартале прошлого года, и на 6,4% больше, чем в январе-марте 2019 года. Наибольшее число визитов в Грузию в январе-марте 2024 года осуществили граждане Турции. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, туризм, новости, статистика, национальный банк грузии
экономика, грузия, туризм, новости, статистика, национальный банк грузии
Доходы Грузии от туризма с начала года превысили 800 миллионов долларов
Наибольшую сумму в период с 1 января по 31 марта 2024 года потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за первый квартал 2024 года составили 807,7 миллиона долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.
Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом, пиком туризма в Грузии, при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года.
По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы в период с 1 января по 31 марта 2024 года выросли на 1,5 %. Кроме того, доходы за первый квартал 2024 года на 39,6% превысили рекордные показатели 2019 года.
Наибольшую сумму в период с 1 января по 31 марта 2024 года потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов.
Сколько потратили туристы в Грузии
Страна
Траты, млн долларов
Число визитов
Россия
171,2
215 468
Турция
117,51
254 577
Евросоюз
108,3
77 045
Израиль
65,7
46 789
Азербайджан
40,6
51 466
При этом в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доход от граждан России снизился на 35,8%, доход же от граждан Турции, наоборот, вырос на 22%. Вырос на 47,9% и доход от граждан ЕС.
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте 2024 года выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,3 миллиона.
Страна восстановила показатели 2019 года на 80,4%.
ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию в январе-марте 2024 года
Страна
Количество визитов, тысячи
Рост, %
Турция
254,6
17,6
Россия
215,5
-16,1
Армения
191,8
5,1
Азербайджан
51,5
27,5
Израиль
46,8
4,5
Из общего числа визитов 938,6 тысячи были туристическими, что на 11% больше, чем в первом квартале прошлого года, и на 6,4% больше, чем в январе-марте 2019 года.
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-марте 2024 года осуществили граждане Турции.
Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.
В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.