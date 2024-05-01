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Иностранцы могут сдать экзамен грузинского языка до подачи на гражданство Грузии

Иностранцы могут сдать экзамен грузинского языка до подачи на гражданство Грузии

Sputnik Грузия

Экзамен на знание грузинского языка сдается в виде теста и обязателен для получения гражданства Грузии практически всех категорий 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T13:52+0400

2024-05-01T13:52+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Иностранцы, желающие получить гражданство Грузии, с 1 мая могут сдать экзамен на знание государственного языка до подачи заявления на гражданство, результаты будут действительны в течение года, говорится в постановлении правительства.Экзамен на знание грузинского языка сдается в виде теста и обязателен для получения гражданства Грузии практически всех категорий. При этом тестирование можно будет проходить в диппредставительствах и консульствах Грузии за рубежом. Положительные результаты экзамена дадут возможность подать на гражданство Грузии. Поправки в закон "О гражданстве Грузии", упрощающие бюрократические требования при получении гражданства были утверждены в ноябре прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, гражданство грузии