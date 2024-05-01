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К 9 мая: ветераны ВОВ в Грузии получат от правительства по 750 долларов
К 9 мая: ветераны ВОВ в Грузии получат от правительства по 750 долларов
Sputnik Грузия
Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч 01.05.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Правительство Грузии выделит ветеранам Второй мировой войны по 2 тысячи лари (около 750 долларов) в качестве единоразовой помощи по случаю 79-й годовщины Победы, говорится в опубликованном распоряжении. Единоразовую помощь, но уже в тысячу лари (около 370 долларов), получат и семьи погибших на фронте участников войны. Выдачу материальной помощи ветеранам и семьям погибших в войне, проживающим в регионах Грузии, обеспечит Агентство социального обслуживания. Исключение составляют ветераны, проживающие в Тбилиси. Здесь выдачей пособий займется мэрия столицы. Не позднее 5 мая Госслужба ветеранов должна предоставить данные о зарегистрированных в регионах страны участников Второй мировой войны и семьях, погибших на фронте, Агентству социального обслуживания. Что касается Тбилиси, то информацию должна предоставить мэрия столицы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года. Сейчас в Грузии в живых остались 66 ветеранов Второй мировой войны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, общество, тбилиси
новости, грузия, общество, тбилиси

К 9 мая: ветераны ВОВ в Грузии получат от правительства по 750 долларов

17:37 01.05.2024 (обновлено: 18:00 01.05.2024)
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants / Перейти в фотобанкВетераны Великой Отечественной войны на церемонии возложения цветов около Вечного огня в парке Победы во время празднования Дня Победы в Ереване
Ветераны Великой Отечественной войны на церемонии возложения цветов около Вечного огня в парке Победы во время празднования Дня Победы в Ереване - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2024
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
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Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Правительство Грузии выделит ветеранам Второй мировой войны по 2 тысячи лари (около 750 долларов) в качестве единоразовой помощи по случаю 79-й годовщины Победы, говорится в опубликованном распоряжении.
Единоразовую помощь, но уже в тысячу лари (около 370 долларов), получат и семьи погибших на фронте участников войны.
Выдачу материальной помощи ветеранам и семьям погибших в войне, проживающим в регионах Грузии, обеспечит Агентство социального обслуживания. Исключение составляют ветераны, проживающие в Тбилиси. Здесь выдачей пособий займется мэрия столицы.
Не позднее 5 мая Госслужба ветеранов должна предоставить данные о зарегистрированных в регионах страны участников Второй мировой войны и семьях, погибших на фронте, Агентству социального обслуживания. Что касается Тбилиси, то информацию должна предоставить мэрия столицы.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.
Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
Сейчас в Грузии в живых остались 66 ветеранов Второй мировой войны.
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