https://sputnik-georgia.ru/20240501/kak-spetsnaz-razgonyal-protestuyuschikh-na-prospekte-rustaveli-u-parlamenta---video-287683272.html

Как спецназ разгонял протестующих на проспекте Руставели у парламента – видео

Как спецназ разгонял протестующих на проспекте Руставели у парламента – видео

Sputnik Грузия

Подразделения спецназа с применением спецтехники в ночь на 1 мая разогнали собравшихся у парламента Грузии после того, как они блокировали здание, чтобы из... 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T17:50+0400

2024-05-01T17:50+0400

2024-05-01T18:28+0400

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До раннего утра продолжалось противостояние спецназа и полиции с митингующими. Те бросали в полицию камни, бутылки, начали строить баррикады на проспекте.МВД использовало водометы и слезоточивый газ, чтобы освободить улицы у парламента. Пострадавшим на месте оказывалась медпомощь сотрудниками "скорой". Было задержано 63 участника акции, пострадали шесть полицейских. Количество пострадавших митингующих МВД не уточняет.

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акции, акции протеста, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видео