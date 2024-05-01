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Как спецназ разгонял протестующих на проспекте Руставели у парламента – видео
Как спецназ разгонял протестующих на проспекте Руставели у парламента – видео
Sputnik Грузия
Подразделения спецназа с применением спецтехники в ночь на 1 мая разогнали собравшихся у парламента Грузии после того, как они блокировали здание, чтобы из... 01.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-01T17:50+0400
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До раннего утра продолжалось противостояние спецназа и полиции с митингующими. Те бросали в полицию камни, бутылки, начали строить баррикады на проспекте.МВД использовало водометы и слезоточивый газ, чтобы освободить улицы у парламента. Пострадавшим на месте оказывалась медпомощь сотрудниками "скорой". Было задержано 63 участника акции, пострадали шесть полицейских. Количество пострадавших митингующих МВД не уточняет.
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акции, акции протеста, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видео
акции, акции протеста, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видео

Как спецназ разгонял протестующих на проспекте Руставели у парламента – видео

17:50 01.05.2024 (обновлено: 18:28 01.05.2024)
© video: Sputnik / Stringer
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Подразделения спецназа с применением спецтехники в ночь на 1 мая разогнали собравшихся у парламента Грузии после того, как они блокировали здание, чтобы из него не могли выйти депутаты, обсуждавшие закон об "иноагентах"
До раннего утра продолжалось противостояние спецназа и полиции с митингующими. Те бросали в полицию камни, бутылки, начали строить баррикады на проспекте.
МВД использовало водометы и слезоточивый газ, чтобы освободить улицы у парламента. Пострадавшим на месте оказывалась медпомощь сотрудниками "скорой".
Было задержано 63 участника акции, пострадали шесть полицейских. Количество пострадавших митингующих МВД не уточняет.
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