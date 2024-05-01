https://sputnik-georgia.ru/20240501/na-etot-raz-zakon-budet-prinyat-nesmotrya-na-protesty--ekspert-287679602.html

На этот раз закон будет принят несмотря на протесты – эксперт

На этот раз закон будет принят несмотря на протесты – эксперт

Sputnik Грузия

Закон "о прозрачности иностранного влияния" примут в Грузии несмотря на то, что процесс будет сопровождаться протестами и митингами, считает политолог Васо... 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T14:00+0400

2024-05-01T14:00+0400

2024-05-01T14:25+0400

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пресс-центр sputnik грузия

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видео-новости из грузии

законопроект об иноагентах

пресс-центр

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Об это он рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Процесс принятия этого закона на протяжении ближайших двух недель не будет проходить спокойно. Но, думаю, закон в конце концов будет принят. Принятие этого закона имеет очень важное значение для дальнейшего развития страны", - заявил Капанадзе.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.

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мультимедиа, видео, видео, видео-новости из грузии, законопроект об иноагентах, пресс-центр