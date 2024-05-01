https://sputnik-georgia.ru/20240501/na-etot-raz-zakon-budet-prinyat-nesmotrya-na-protesty--ekspert-287679602.html
На этот раз закон будет принят несмотря на протесты – эксперт
На этот раз закон будет принят несмотря на протесты – эксперт
Sputnik Грузия
Закон "о прозрачности иностранного влияния" примут в Грузии несмотря на то, что процесс будет сопровождаться протестами и митингами, считает политолог Васо... 01.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-01T14:00+0400
2024-05-01T14:00+0400
2024-05-01T14:25+0400
мультимедиа
пресс-центр sputnik грузия
видео
видео-новости из грузии
законопроект об иноагентах
пресс-центр
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Об это он рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Процесс принятия этого закона на протяжении ближайших двух недель не будет проходить спокойно. Но, думаю, закон в конце концов будет принят. Принятие этого закона имеет очень важное значение для дальнейшего развития страны", - заявил Капанадзе.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео, видео-новости из грузии, законопроект об иноагентах, пресс-центр
мультимедиа, видео, видео, видео-новости из грузии, законопроект об иноагентах, пресс-центр
На этот раз закон будет принят несмотря на протесты – эксперт
14:00 01.05.2024 (обновлено: 14:25 01.05.2024)
Закон "о прозрачности иностранного влияния" примут в Грузии несмотря на то, что процесс будет сопровождаться протестами и митингами, считает политолог Васо Капанадзе
Об это он рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Процесс принятия этого закона на протяжении ближайших двух недель не будет проходить спокойно. Но, думаю, закон в конце концов будет принят. Принятие этого закона имеет очень важное значение для дальнейшего развития страны", - заявил Капанадзе.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.
Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.