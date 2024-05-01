https://sputnik-georgia.ru/20240501/parlament-gruzii-vozvraschaetsya-k-rassmotreniyu-zakona-ob-inoagentakh-287675898.html

Парламент Грузии возвращается к рассмотрению закона "об иноагентах"

Парламент Грузии возвращается к рассмотрению закона "об иноагентах"

Sputnik Грузия

Накануне депутаты парламента Грузии успели рассмотреть только три статьи законопроекта об "иноагентах" из 11 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T12:01+0400

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2024-05-01T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Рассмотрение резонансного проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" возобновляется в парламенте Грузии, параллельно около здания законодательного органа в центре Тбилиси вновь начинают собираться противники инициативы, предполагающей создание реестра для СМИ и организаций, получающих финансирование из-за рубежа и введение для них обязательной ежегодной финансовой отчетности. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Постатейное рассмотрение проекта закона во втором чтении началось 30 апреля и продолжалось около девяти часов. На данном этапе завершено обсуждение лишь трех статей законопроекта, состоящего из 11 пунктов. Законопроект предположительно будет утвержден 17 мая. Обсуждение накануне проходило на фоне акции протеста и острых дебатов. Как отметил Матикашвили, этот закон лишь устанавливает требование прозрачности. Между тем, по мнению депутата от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анны Цитлидзе, правящая команда не должна принимать этот закон из-за протеста в обществе. Инциденты в парламентеЕще до начала заседания словесное противостояние началось в фое парламента с участием Цитлидзе. Депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили делал заявление для СМИ, когда к нему подошла Цитлидзе и потребовала разъяснений в связи с событиями, которые имели место накануне на акции протеста. Депутаты обменялись оскорбительными и нецензурными репликами.Мачарашвили в ответ назвала Цитлидзе предателем. Еще один инцидент на этот раз с участием депутата от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Анны Нацвлишвили и депутата от правящей партии Георгия Чакветадзе произошел во дворе парламента. Нацвлишвили подошла к Чакветадзе, когда тот делал комментарий для журналистов относительно прошедшей накануне акции протеста. Недовольство оппозиционера вызвали слова депутата о том, что полиция провела соответствующие мероприятия."Позорно, то как вы себя ведете, также как и ваша политическая группа", - сказал Чакветадзе в ответ.Ошибка и закон конфронтацииВласти Грузии не смогут принять закон об "иноагентах", считают в оппозиционной партии "Лело"В свою очередь, депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвиди заявил, что этот закон является законом конфронтации. Оппозиционер уверен, что если на акцию протеста выйдет много людей, то у "Грузинской мечты" не останется никакого шанса и придется пойти на уступки. Однако представители правящей партии и заявляют, что идти на уступки они не намерены, и принятие закона будет доведено до конца.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение