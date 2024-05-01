Парламент Грузии возвращается к рассмотрению закона "об иноагентах"
12:01 01.05.2024 (обновлено: 12:32 01.05.2024)
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Накануне депутаты парламента Грузии успели рассмотреть только три статьи законопроекта об "иноагентах" из 11
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Рассмотрение резонансного проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" возобновляется в парламенте Грузии, параллельно около здания законодательного органа в центре Тбилиси вновь начинают собираться противники инициативы, предполагающей создание реестра для СМИ и организаций, получающих финансирование из-за рубежа и введение для них обязательной ежегодной финансовой отчетности.
Постатейное рассмотрение проекта закона во втором чтении началось 30 апреля и продолжалось около девяти часов. На данном этапе завершено обсуждение лишь трех статей законопроекта, состоящего из 11 пунктов. Законопроект предположительно будет утвержден 17 мая. Обсуждение накануне проходило на фоне акции протеста и острых дебатов.
"Они (оппозиция - ред.) пытаются спекулятивно создать такую ситуацию, как будто кто-то не отвечает на вопрос. Наоборот, за столько времени мы не услышали ни одного содержательного вопроса", - заявил заместитель председателя комитета по юридическим вопросам, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили.
Как отметил Матикашвили, этот закон лишь устанавливает требование прозрачности.
"Он устанавливает критерии для предотвращения проникновения черных денег в страну, для финансирования политических процессов, которые выходят за рамки легитимности", - отметил Матикашвили.
Между тем, по мнению депутата от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анны Цитлидзе, правящая команда не должна принимать этот закон из-за протеста в обществе.
"Кроме демагогии, ни на один из вопросов не было дано конкретного ответа. Когда десятки тысяч граждан Грузии протестуют против этого закона, когда такое количество молодых людей выходит в Тбилиси и говорит властям не принимать этот закон, только поэтому у власти должна быть такая позиция, чтобы отозвать этот закон", - заявила Цитлидзе.
По данным МВД, на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси в ночь на 1 мая были задержаны 63 человека, пострадали шестеро правоохранителей.
Представители МВД не раз призывали митингующих не выходить за рамки закона. Периодически между спецназом и митингующими происходили стычки. Митингующие кидали в силовиков камни и пластиковые бутылки, а силовики применяли перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет.
Представители МВД не раз призывали митингующих не выходить за рамки закона. Периодически между спецназом и митингующими происходили стычки. Митингующие кидали в силовиков камни и пластиковые бутылки, а силовики применяли перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет.
Инциденты в парламенте
Еще до начала заседания словесное противостояние началось в фое парламента с участием Цитлидзе. Депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили делал заявление для СМИ, когда к нему подошла Цитлидзе и потребовала разъяснений в связи с событиями, которые имели место накануне на акции протеста. Депутаты обменялись оскорбительными и нецензурными репликами.
"Из-за тебя разогнали ребят... У тебя рука в крови ребят", - обратилась Цитлидзе к Мачарашвили.
Мачарашвили в ответ назвала Цитлидзе предателем.
"Ты официальный насильнык и подстрикатель... Ты войдешь в историю как предатель", - обратился Мачарашвили к Цитлидзе.
Еще один инцидент на этот раз с участием депутата от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Анны Нацвлишвили и депутата от правящей партии Георгия Чакветадзе произошел во дворе парламента.
Нацвлишвили подошла к Чакветадзе, когда тот делал комментарий для журналистов относительно прошедшей накануне акции протеста. Недовольство оппозиционера вызвали слова депутата о том, что полиция провела соответствующие мероприятия.
"Избиты 63 человек, и разве это соответствующее мероприятие?", - обратилась Нацвлишвили к Чакветадзе.
"Позорно, то как вы себя ведете, также как и ваша политическая группа", - сказал Чакветадзе в ответ.
Ошибка и закон конфронтации
Власти Грузии не смогут принять закон об "иноагентах", считают в оппозиционной партии "Лело"
"То, что происходит, является огромной ошибкой, преступлением со стороны власти... Соответственно, у них это не получится. Не получится, потому что Грузия никогда не будет частью России и чьим-то рабом", - заявил один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.
В свою очередь, депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвиди заявил, что этот закон является законом конфронтации.
"В конечном счете, этот закон также является законом конфронтации. По большей части, постатейное рассмотрение это поношения "националов". Это новая борьба с оппозицией, западными партнерами, обсуждение этого закона показывает это", - заявил Раквиашвили.
Оппозиционер уверен, что если на акцию протеста выйдет много людей, то у "Грузинской мечты" не останется никакого шанса и придется пойти на уступки.
"Чем еще может "Грузинская мечта" проверить их искренность, когда несколько тысяч молодых людей не боятся ни газа, ни водомета и просто говорят отозвать этот дебильный закон обратно. Что такого в этом законе, что они идут на такие жертвы. Я думаю, что в определенный момент наступит такая ситуация, когда им придется это сделать", - заявил Раквиашвили.
Однако представители правящей партии и заявляют, что идти на уступки они не намерены, и принятие закона будет доведено до конца.
"Они делают все для того, чтобы эти процессы были непрерывными, но мы видим, что правящая команда при поддержке большей части общества продолжает обсуждать законопроект аргументировано в конструктивном ключе, и этот законопроект будет доведен до конца и принят", - заявил депутат от "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.
Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.