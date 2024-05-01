https://sputnik-georgia.ru/20240501/prevysili-li-siloviki-polnomochiya-na-aktsii-protiv-zakona-ob-inoagentakh-v-tbilisi-287677263.html

Превысили ли силовики полномочия на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси?

Превысили ли силовики полномочия на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси?

Sputnik Грузия

Превышение служебных полномочий карается лишением свободы от пяти до восьми лет 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T12:36+0400

2024-05-01T12:36+0400

2024-05-01T13:25+0400

грузия

новости

единое национальное движение

леван хабеишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

политика

специальная следственная служба

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Специальная следственная служба проводит расследование возможного злоупотребления служебными полномочиями в отношении участников акции протеста против закона об "иноагентах" у здания парламента в Тбилиси 30 апреля и 1 мая, сообщили в пресс-службе ведомства. На акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси в ночь на 1 мая были задержаны 63 человека, пострадали шестеро правоохранителей. Среди пострадавших участников акции – председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Расследование ведется по статье "Превышение служебными полномочиями". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от пяти до восьми лет. Служба специальных расследований по горячей линии получает сообщения о происшествиях из изоляторов временного содержания и аппарата народного защитника. Принимаются соответствующие правовые меры. "Общество будет проинформировано о ходе и результатах расследования", – говорится в заявлении ведомства. Хронология событий Обстановка на акции протеста первый раз обострилась после того, как около 21:00 завершилось заседание парламента, на котором рассматривался скандальный законопроект об "иноагентах" во втором чтении. Лидеры оппозиционной партии "Ахали" попытались заблокировать один из входов в парламент, но силовики не позволили им это сделать. Ситуация на акции накалялась несколько раз. Полиция призывала митингующих отойти от входов в парламент и не мешать передвижению депутатов и сотрудников аппарата законодательного органа, но участники акции протеста отказывались покидать территорию. В силовиков летели разные предметы, включая пластиковые бутылки, а полиция пускала перцовый спрей. В результате спецназ выстроился в несколько рядов и вытеснил митингующих подальше от входов в парламент. После 04:00 территорию около парламента начали покидать силы МВД. Митингующие разошлись около 05:30. Народный защитник Грузии счел неправомерным применение силовиками спецсредств против митингующих. МВД же объяснило это тем, что акция полностью вышла за установленные законом рамки собраний и манифестаций и стала насильственной. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала МВД незамедлительно прекратить "разгон мирной акции, применение непропорциональной силы, насилие против молодежи голыми руками". Зурабишвили, как и оппозиционеры и неправительственные организации, выступает категорически против принятия т. н. закона об "иноагентах".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, единое национальное движение, леван хабеишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, специальная следственная служба, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах