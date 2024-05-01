https://sputnik-georgia.ru/20240501/prevysili-li-siloviki-polnomochiya-na-aktsii-protiv-zakona-ob-inoagentakh-v-tbilisi-287677263.html
Превысили ли силовики полномочия на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси?
Превысили ли силовики полномочия на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси?
Sputnik Грузия
Превышение служебных полномочий карается лишением свободы от пяти до восьми лет 01.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-01T12:36+0400
2024-05-01T12:36+0400
2024-05-01T13:25+0400
грузия
новости
единое национальное движение
леван хабеишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
политика
специальная следственная служба
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Специальная следственная служба проводит расследование возможного злоупотребления служебными полномочиями в отношении участников акции протеста против закона об "иноагентах" у здания парламента в Тбилиси 30 апреля и 1 мая, сообщили в пресс-службе ведомства. На акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси в ночь на 1 мая были задержаны 63 человека, пострадали шестеро правоохранителей. Среди пострадавших участников акции – председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Расследование ведется по статье "Превышение служебными полномочиями". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от пяти до восьми лет. Служба специальных расследований по горячей линии получает сообщения о происшествиях из изоляторов временного содержания и аппарата народного защитника. Принимаются соответствующие правовые меры. "Общество будет проинформировано о ходе и результатах расследования", – говорится в заявлении ведомства. Хронология событий Обстановка на акции протеста первый раз обострилась после того, как около 21:00 завершилось заседание парламента, на котором рассматривался скандальный законопроект об "иноагентах" во втором чтении. Лидеры оппозиционной партии "Ахали" попытались заблокировать один из входов в парламент, но силовики не позволили им это сделать. Ситуация на акции накалялась несколько раз. Полиция призывала митингующих отойти от входов в парламент и не мешать передвижению депутатов и сотрудников аппарата законодательного органа, но участники акции протеста отказывались покидать территорию. В силовиков летели разные предметы, включая пластиковые бутылки, а полиция пускала перцовый спрей. В результате спецназ выстроился в несколько рядов и вытеснил митингующих подальше от входов в парламент. После 04:00 территорию около парламента начали покидать силы МВД. Митингующие разошлись около 05:30. Народный защитник Грузии счел неправомерным применение силовиками спецсредств против митингующих. МВД же объяснило это тем, что акция полностью вышла за установленные законом рамки собраний и манифестаций и стала насильственной. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала МВД незамедлительно прекратить "разгон мирной акции, применение непропорциональной силы, насилие против молодежи голыми руками". Зурабишвили, как и оппозиционеры и неправительственные организации, выступает категорически против принятия т. н. закона об "иноагентах".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, единое национальное движение, леван хабеишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, специальная следственная служба, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, единое национальное движение, леван хабеишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, специальная следственная служба, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Превысили ли силовики полномочия на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси?
12:36 01.05.2024 (обновлено: 13:25 01.05.2024)
Превышение служебных полномочий карается лишением свободы от пяти до восьми лет
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Специальная следственная служба проводит расследование возможного злоупотребления служебными полномочиями в отношении участников акции протеста против закона об "иноагентах" у здания парламента в Тбилиси 30 апреля и 1 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
На акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси в ночь на 1 мая были задержаны 63 человека, пострадали шестеро правоохранителей. Среди пострадавших участников акции – председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили.
Расследование ведется по статье "Превышение служебными полномочиями". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от пяти до восьми лет.
Служба специальных расследований по горячей линии получает сообщения о происшествиях из изоляторов временного содержания и аппарата народного защитника. Принимаются соответствующие правовые меры.
"Общество будет проинформировано о ходе и результатах расследования", – говорится в заявлении ведомства.
Обстановка на акции протеста первый раз обострилась после того, как около 21:00 завершилось заседание парламента, на котором рассматривался скандальный законопроект об "иноагентах" во втором чтении. Лидеры оппозиционной партии "Ахали" попытались заблокировать один из входов в парламент, но силовики не позволили им это сделать.
Ситуация на акции накалялась несколько раз. Полиция призывала митингующих отойти от входов в парламент и не мешать передвижению депутатов и сотрудников аппарата законодательного органа, но участники акции протеста отказывались покидать территорию.
В силовиков летели разные предметы, включая пластиковые бутылки, а полиция пускала перцовый спрей. В результате спецназ выстроился в несколько рядов и вытеснил митингующих подальше от входов в парламент.
После 04:00 территорию около парламента начали покидать силы МВД. Митингующие разошлись около 05:30.
Народный защитник Грузии счел неправомерным применение силовиками спецсредств против митингующих. МВД же объяснило это тем, что акция полностью вышла за установленные законом рамки собраний и манифестаций и стала насильственной.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала МВД незамедлительно прекратить "разгон мирной акции, применение непропорциональной силы, насилие против молодежи голыми руками".
Зурабишвили, как и оппозиционеры и неправительственные организации, выступает категорически против принятия т. н. закона об "иноагентах".