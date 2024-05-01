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Протесты в Грузии, США против российского урана - Армен Гаспарян
Протесты в Грузии, США против российского урана - Армен Гаспарян
Sputnik Грузия
Политолог и эксперт Армен Гаспарян - о событиях в Грузии, США и Уране и о России. 01.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-01T22:10+0400
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Смотрите в видео, что заявил по последним событиям политолог и эксперт, российский журналист Армен Гаспарян.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, армен гаспарян, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, армен гаспарян, видео
Протесты в Грузии, США против российского урана - Армен Гаспарян
Политолог и эксперт Армен Гаспарян - о событиях в Грузии, США и Уране и о России.
Смотрите в видео, что заявил по последним событиям политолог и эксперт, российский журналист Армен Гаспарян.