https://sputnik-georgia.ru/20240501/protesty-v-gruzii-ssha-protiv-rossiyskogo-urana---armen-gasparyan-287693927.html

Протесты в Грузии, США против российского урана - Армен Гаспарян

Протесты в Грузии, США против российского урана - Армен Гаспарян

Sputnik Грузия

Политолог и эксперт Армен Гаспарян - о событиях в Грузии, США и Уране и о России. 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T22:10+0400

2024-05-01T22:10+0400

2024-05-01T22:10+0400

видео

мультимедиа

экспертное мнение

россия

армен гаспарян

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/01/287693529_74:0:2620:1432_1920x0_80_0_0_cedfdea0c0c3af13ecd6e6b33d7e186a.png

Смотрите в видео, что заявил по последним событиям политолог и эксперт, российский журналист Армен Гаспарян.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, армен гаспарян, видео