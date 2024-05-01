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Разгон акции оппозиции в Тбилиси: полиция применяла газ и водометы - фото

Разгон акции оппозиции в Тбилиси: полиция применяла газ и водометы - фото

Sputnik Грузия

Силы полиции и спецназа применили слезоточивый газ против участников оппозиционного митинга перед зданием парламента Грузии. 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T10:00+0400

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разгон акции в бишкеке

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Всего в ходе масштабных протестов было задержано 63 человека и шесть полицейских пострадали. Количество пострадавших митингующих МВД не сообщает.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, разгон акции в бишкеке, фото