Разгон акции оппозиции в Тбилиси: полиция применяла газ и водометы - фото
Силы спецназа были выведены, чтобы дать депутатам парламента покинуть здание, заблокированное митингующими.
Силы спецназа были выведены, чтобы дать депутатам парламента покинуть здание, заблокированное митингующими.
Оттесняя участников акции, полиция использовала перцовый спрей, слезоточивый газ и водометы.
Оттесняя участников акции, полиция использовала перцовый спрей, слезоточивый газ и водометы.
В ответ часть участников акции стала стаскивать на проспект мусорные баки, большие зонты уличных кафе, железные ограды, чтобы построить баррикады.
В ответ часть участников акции стала стаскивать на проспект мусорные баки, большие зонты уличных кафе, железные ограды, чтобы построить баррикады.
Так выглядела одна из баррикад, которые сделали митингующие, Мэрия обвинила их в порче государственной и частной собственности.
Так выглядела одна из баррикад, которые сделали митингующие, Мэрия обвинила их в порче государственной и частной собственности.
В течение ночи полиция многократно использовала слезоточивый газ, но при этом спецназ не продвигался дальше отеля "Тбилиси Мэрриот".
В течение ночи полиция многократно использовала слезоточивый газ, но при этом спецназ не продвигался дальше отеля "Тбилиси Мэрриот".
Наиболее активных участников акции полиция задерживала. Среди активистов было немало женщин.
Наиболее активных участников акции полиция задерживала. Среди активистов было немало женщин.
Люди выходили с флагами прямо навстречу спецназу. Правда, в этот момент команды начать разгон не было.
Люди выходили с флагами прямо навстречу спецназу. Правда, в этот момент команды начать разгон не было.
Как заявило МВД, митингующие кидали в полицейских бутылки и камни, постоянно кричали им оскорбления, пытались пробиться в сторону входов в парламент.
Как заявило МВД, митингующие кидали в полицейских бутылки и камни, постоянно кричали им оскорбления, пытались пробиться в сторону входов в парламент.
Этим МВД Грузии объясняет, почему пришлось применить ответную силу и начать разгон протестующих.
Этим МВД Грузии объясняет, почему пришлось применить ответную силу и начать разгон протестующих.
Баррикады активистов оппозиции на проспекте Руставели. Протестующие покинули баррикады, когда это место закидали гранатами со слезоточивым газом.
Баррикады активистов оппозиции на проспекте Руставели. Протестующие покинули баррикады, когда это место закидали гранатами со слезоточивым газом.
Ниже проспекта Руставели стояли бригады "Скорой помощи", которые оказывали помощь пострадавшим.
Ниже проспекта Руставели стояли бригады "Скорой помощи", которые оказывали помощь пострадавшим.
Как заявило МВД, было задержано 63 человека за сопротивление полиции и хулиганство, также в столкновениях пострадали шесть сотрудников полиции.
Как заявило МВД, было задержано 63 человека за сопротивление полиции и хулиганство, также в столкновениях пострадали шесть сотрудников полиции.