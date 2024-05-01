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Разгон акции оппозиции в Тбилиси: полиция применяла газ и водометы - фото
Разгон акции оппозиции в Тбилиси: полиция применяла газ и водометы - фото
Sputnik Грузия
Силы полиции и спецназа применили слезоточивый газ против участников оппозиционного митинга перед зданием парламента Грузии. 01.05.2024, Sputnik Грузия
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Всего в ходе масштабных протестов было задержано 63 человека и шесть полицейских пострадали. Количество пострадавших митингующих МВД не сообщает.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, разгон акции в бишкеке, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, разгон акции в бишкеке, фото

Разгон акции оппозиции в Тбилиси: полиция применяла газ и водометы - фото

10:00 01.05.2024 (обновлено: 21:26 01.05.2024)
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Силы полиции и спецназа применили слезоточивый газ против участников оппозиционного митинга перед зданием парламента Грузии.
Всего в ходе масштабных протестов было задержано 63 человека и шесть полицейских пострадали. Количество пострадавших митингующих МВД не сообщает.
© photo: Sputnik / Stringer

Силы спецназа были выведены, чтобы дать депутатам парламента покинуть здание, заблокированное митингующими.

Силы спецназа были выведены, чтобы дать депутатам парламента покинуть здание, заблокированное митингующими. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Силы спецназа были выведены, чтобы дать депутатам парламента покинуть здание, заблокированное митингующими.

© photo: Sputnik / Stringer

Оттесняя участников акции, полиция использовала перцовый спрей, слезоточивый газ и водометы.

Оттесняя участников акции, полиция использовала перцовый спрей, слезоточивый газ и водометы. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Оттесняя участников акции, полиция использовала перцовый спрей, слезоточивый газ и водометы.

© photo: Sputnik / Stringer

В ответ часть участников акции стала стаскивать на проспект мусорные баки, большие зонты уличных кафе, железные ограды, чтобы построить баррикады.

В ответ часть участников акции стала стаскивать на проспект мусорные баки, большие зонты уличных кафе, железные ограды, чтобы построить баррикады. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

В ответ часть участников акции стала стаскивать на проспект мусорные баки, большие зонты уличных кафе, железные ограды, чтобы построить баррикады.

© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядела одна из баррикад, которые сделали митингующие, Мэрия обвинила их в порче государственной и частной собственности.

Так выглядела одна из баррикад, которые сделали митингующие, Мэрия обвинила их в порче государственной и частной собственности. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядела одна из баррикад, которые сделали митингующие, Мэрия обвинила их в порче государственной и частной собственности.

© photo: Sputnik / Stringer

В течение ночи полиция многократно использовала слезоточивый газ, но при этом спецназ не продвигался дальше отеля "Тбилиси Мэрриот".

В течение ночи полиция многократно использовала слезоточивый газ, но при этом спецназ не продвигался дальше отеля &quot;Тбилиси Мэрриот&quot;. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

В течение ночи полиция многократно использовала слезоточивый газ, но при этом спецназ не продвигался дальше отеля "Тбилиси Мэрриот".

© photo: Sputnik / Stringer

Наиболее активных участников акции полиция задерживала. Среди активистов было немало женщин.

Наиболее активных участников акции полиция задерживала. Среди активистов было немало женщин. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Наиболее активных участников акции полиция задерживала. Среди активистов было немало женщин.

© video: Sputnik / Stringer

Люди выходили с флагами прямо навстречу спецназу. Правда, в этот момент команды начать разгон не было.

Люди выходили с флагами прямо навстречу спецназу. Правда, в этот момент команды начать разгон не было. - Sputnik Грузия
7/12
© video: Sputnik / Stringer

Люди выходили с флагами прямо навстречу спецназу. Правда, в этот момент команды начать разгон не было.

© photo: Sputnik / Stringer

Как заявило МВД, митингующие кидали в полицейских бутылки и камни, постоянно кричали им оскорбления, пытались пробиться в сторону входов в парламент.

Как заявило МВД, митингующие кидали в полицейских бутылки и камни, постоянно кричали им оскорбления, пытались пробиться в сторону входов в парламент. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Как заявило МВД, митингующие кидали в полицейских бутылки и камни, постоянно кричали им оскорбления, пытались пробиться в сторону входов в парламент.

© photo: Sputnik / Stringer

Этим МВД Грузии объясняет, почему пришлось применить ответную силу и начать разгон протестующих.

Этим МВД Грузии объясняет, почему пришлось применить ответную силу и начать разгон протестующих. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Этим МВД Грузии объясняет, почему пришлось применить ответную силу и начать разгон протестующих.

© photo: Sputnik / Stringer

Баррикады активистов оппозиции на проспекте Руставели. Протестующие покинули баррикады, когда это место закидали гранатами со слезоточивым газом.

Баррикады активистов оппозиции на проспекте Руставели. Протестующие покинули баррикады, когда это место закидали гранатами со слезоточивым газом. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Баррикады активистов оппозиции на проспекте Руставели. Протестующие покинули баррикады, когда это место закидали гранатами со слезоточивым газом.

© photo: Sputnik / Stringer

Ниже проспекта Руставели стояли бригады "Скорой помощи", которые оказывали помощь пострадавшим.

Ниже проспекта Руставели стояли бригады &quot;Скорой помощи&quot;, которые оказывали помощь пострадавшим. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ниже проспекта Руставели стояли бригады "Скорой помощи", которые оказывали помощь пострадавшим.

© photo: Sputnik / Stringer

Как заявило МВД, было задержано 63 человека за сопротивление полиции и хулиганство, также в столкновениях пострадали шесть сотрудников полиции.

Как заявило МВД, было задержано 63 человека за сопротивление полиции и хулиганство, также в столкновениях пострадали шесть сотрудников полиции. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Как заявило МВД, было задержано 63 человека за сопротивление полиции и хулиганство, также в столкновениях пострадали шесть сотрудников полиции.

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