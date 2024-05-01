https://sputnik-georgia.ru/20240501/v-gruzii-mozhet-snizitsya-stavka-refinansirovaniya--mnenie-analitikov-287672894.html
В Грузии может снизиться ставка рефинансирования – мнение аналитиков
В Грузии может снизиться ставка рефинансирования – мнение аналитиков
Sputnik Грузия
Ставка снизится, учитывая низкую инфляцию в стране и ослабление напряженности на Красном море 01.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-01T19:39+0400
2024-05-01T19:39+0400
2024-05-01T19:39+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Инвестиционная кампания Galt & Taggart прогнозирует снижение ставки рефинансирования в Грузии с 8,25 до 8%. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии в марте принял решение снизить ставку рефинансирования с 9 до 8,25%, Следующее заседание комитета пройдет 8 мая. Годовая инфляция (март 2024 года к марту 2023 года) в Грузии составила 0,5% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (февраль 2024 года к февралю 2023 года) в Грузии составляла 0,3%. По словам исполняющей обязанности президента Национального банка Грузии Натии Турнава, низкий показатель инфляции (ниже 1%) обусловлен экономическим ростом за счет увеличения производительности труда. Высокий экономический рост и низкий уровень инфляции дают возможность для более смелых темпов смягчения монетарной политики, заключила глава регулятора. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, а в январе 2024 года – до 9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, натия турнава, ставка рефинансирования, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, натия турнава, ставка рефинансирования, национальный банк грузии
В Грузии может снизиться ставка рефинансирования – мнение аналитиков
Ставка снизится, учитывая низкую инфляцию в стране и ослабление напряженности на Красном море
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Инвестиционная кампания Galt & Taggart прогнозирует снижение ставки рефинансирования в Грузии с 8,25 до 8%.
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии в марте принял решение снизить ставку рефинансирования с 9 до 8,25%, Следующее заседание комитета пройдет 8 мая.
"Учитывая текущую низкую инфляцию и ослабление напряженности, связанной с кризисом в Красном море, мы ожидаем, что ставка рефинансирования снизится еще на 0,25 процентных пункта, до 8% по нашему базовому сценарию", – говорится в обзоре аналитиков.
Годовая инфляция (март 2024 года к марту 2023 года) в Грузии составила 0,5% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (февраль 2024 года к февралю 2023 года) в Грузии составляла 0,3%.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
По словам исполняющей обязанности президента Национального банка Грузии Натии Турнава, низкий показатель инфляции (ниже 1%) обусловлен экономическим ростом за счет увеличения производительности труда.
Высокий экономический рост и низкий уровень инфляции дают возможность для более смелых темпов смягчения монетарной политики, заключила глава регулятора.
Реальный экономический рост в Грузии в марте 2024 года составил 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-марте 2024 года составил 7,8%.
Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, а в январе 2024 года – до 9%.