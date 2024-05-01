https://sputnik-georgia.ru/20240501/v-gruzii-mozhet-snizitsya-stavka-refinansirovaniya--mnenie-analitikov-287672894.html

В Грузии может снизиться ставка рефинансирования – мнение аналитиков

В Грузии может снизиться ставка рефинансирования – мнение аналитиков

Sputnik Грузия

Ставка снизится, учитывая низкую инфляцию в стране и ослабление напряженности на Красном море 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T19:39+0400

2024-05-01T19:39+0400

2024-05-01T19:39+0400

экономика

грузия

новости

натия турнава

ставка рефинансирования

национальный банк грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/14/285787669_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2988e4481edbe1f42291e36b03c1ad45.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Инвестиционная кампания Galt & Taggart прогнозирует снижение ставки рефинансирования в Грузии с 8,25 до 8%. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии в марте принял решение снизить ставку рефинансирования с 9 до 8,25%, Следующее заседание комитета пройдет 8 мая. Годовая инфляция (март 2024 года к марту 2023 года) в Грузии составила 0,5% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (февраль 2024 года к февралю 2023 года) в Грузии составляла 0,3%. По словам исполняющей обязанности президента Национального банка Грузии Натии Турнава, низкий показатель инфляции (ниже 1%) обусловлен экономическим ростом за счет увеличения производительности труда. Высокий экономический рост и низкий уровень инфляции дают возможность для более смелых темпов смягчения монетарной политики, заключила глава регулятора. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, а в январе 2024 года – до 9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, натия турнава, ставка рефинансирования, национальный банк грузии