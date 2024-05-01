https://sputnik-georgia.ru/20240501/v-khode-parlamentskikh-vyborov-v-gruzii-budut-popytki-destabilizatsii-situatsii--ekspert-287680048.html

В ходе парламентских выборов в Грузии будут попытки дестабилизации ситуации – эксперт

В ходе парламентских выборов в Грузии будут попытки дестабилизации ситуации – эксперт

Sputnik Грузия

В ходе парламентских выборов, которые пройдут в Грузии в октябре этого года, будут попытки дестабилизации ситуации, считает политолог Васо Капанадзе 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T15:01+0400

2024-05-01T15:01+0400

2024-05-01T15:12+0400

пресс-центр sputnik грузия

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Об этом он рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."У нас всегда находились силы, которые оставались недовольными результатами выборов. Скорее всего, так будет и на этот раз, но я надеюсь, что выборы пройдут в демократической обстановке, и парламент, который мы получим в результате выборов, будет полностью отображать мнение большинства", – заявил Капанадзе.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Они будут полностью пропорциональными, и в парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. По предварительным опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий.

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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, законопроект об иноагентах, пресс-центр, видео