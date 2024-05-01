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Великий четверг 2024: почему Страстной четверг называют Чистым?

Великий четверг 2024: почему Страстной четверг называют Чистым?

Sputnik Грузия

В Великий четверг Страстной седмицы верующие начинают готовиться к празднику Пасхи, который православные в 2024 году празднуют 5 мая 01.05.2024, Sputnik Грузия

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пасха 2024

справки

религия

общество

грузинская православная церковь

великий (чистый) четверг

чистый четверг

пасха

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Почему Великий четверг называют Чистым: о традициях последнего четверга перед Пасхой читайте в материале Sputnik Грузия.Почему четверг называют Чистым?Великий четверг прозвали Чистым в народе, поскольку верующие на "главной литургии года", на которой вспоминают Тайную Вечерю, по традиции стараются причаститься. Отдав дань уважения церкви и очистив душу, верующие начинают готовиться к празднику Пасхи.По православной традиции в Чистый четверг Страстной недели принято искупаться до восхода солнца, чтобы символично смыть с себя все грехи, накопившиеся за год. Затем верующие идут в церковь исповедаться и причаститься. По традиции из храма несут домой зажженную свечу, чтобы жилище защитить от пожаров, а семью – от болезней.В Чистый четверг по традиции стирают и делают в доме генеральную уборку. Хозяйки стараются завершить все хозяйственные дела в этот день, так как в Страстную пятницу и Великую субботу убирать и стирать нельзя.Позаботиться о пасхальном угощении нужно также в Чистый четверг – покрасить яйца, выпечь куличи и сделать творожную пасху. В Грузии по традиции яйца красят в Великую пятницу, до захода солнца.В старину Чистый четверг считался днем пивоварения – пиво по традиции варили на целую неделю вперед.Грузинская традицияВ Грузии в ночь на Великий четверг Страстной седмицы по традиции отмечают "Чиакоконоба" – это древний языческий праздник, подобный славянской ночи Ивана Купала.В Великую среду, как только стемнеет, по всей стране разжигают большие костры и прыгают через них, чтобы очиститься, как они считают, от злых духов.Грузинская православная церковь считает "Чиакоконоба" проявлением язычества – огнепоклонства – и выступает против его празднования. Однако люди по традиции продолжают каждый год разжигать костры и прыгать через них. Большую радость эта древняя традиция приносит детям.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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пасха 2024, справки , религия , общество, грузинская православная церковь, великий (чистый) четверг, чистый четверг, пасха