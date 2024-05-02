https://sputnik-georgia.ru/20240502/chudo-skhozhdeniya-ognya-v-ierusalime-2024-kak-zazhigaetsya-blagodatnyy-ogon-287711624.html

Чудо схождения огня в Иерусалиме 2024: как зажигается благодатный огонь?

Чудо схождения огня в Иерусалиме 2024: как зажигается благодатный огонь?

Sputnik Грузия

Великая, или Страстная, суббота в 2024 году наступает 4 мая – ежегодно в этот день в храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь 02.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-02T19:09+0400

2024-05-02T19:09+0400

2024-05-02T19:09+0400

справки

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Православные и представители других конфессий каждый год с волнением ждут этого чуда, поэтому десятки тысяч паломников со всего мира стекаются к иерусалимскому храму в Великую субботу, чтобы "умыться" благодатным огнем и получить Божье благословение. Как зажигается благодатный огонь в Иерусалиме и откуда он берется, читайте в Sputnik Грузия. История Благодатного огня Первым свидетелем схождения Благодатного огня на Гробе Господнем в Иерусалиме был апостол Петр. Узнав о Воскресении Учителя, Петр поспешил к Его гробнице и увидел чудесный свет там, где лежало раньше тело. С тех пор вот уже две тысячи лет этот свет ежегодно нисходит Благодатным огнем на Гробе Господнем перед Пасхой, который имеет уникальную особенность – в первые минуты он не обжигает. Однако первые письменные подтверждения об этом чуде датируются IV веком. В это время по приказу императора Константина и его матери, царицы Елены, построили храм Гроба Господня в Иерусалиме, громадная кровля которого накрывает как Голгофу, так и пещеру, в которую положили Спасителя, снятого с креста, и сад, где воскресшего Иисуса первой из людей увидела Мария Магдалина. Благодатный свет, как утверждают многие свидетельства, можно неоднократно увидеть в Храме Гроба Господня в течение года, однако наиболее известным и впечатляющим схождение Благодатного огня является в Великую субботу перед Пасхой. Как зажигается Благодатный огонь В Великую субботу, примерно в полдень, из иерусалимской Патриархии выходит процессия с крестным ходом, которую возглавляет Патриарх и направляется к часовне, возведенной над Гробом Господним. Процессия трижды обходит часовню и, останавливается перед ее вратами. Патриарх Иерусалима, за которым обычно следят десятки тысяч паломников со всего мира, раздевается и в одном длинном хитоне входит внутрь, и на коленях просит Бога о схождении Благодатного огня. Но перед этим полиция тщательного обыскивает святейшего и сам Гроб Господень, в поисках чего-то, чем можно зажечь огонь. На мраморной плите гроба, по молитвам православного патриарха, появляется вдруг будто огненная роса в виде шариков голубоватого цвета. Патриарх прикасается к этим шарикам ваткой, и она воспламеняется. Этим огнем святейший зажигает лампаду и свечи, которые передает Армянскому патриарху, ожидающему в храме, а затем и паломникам, собравшимся снаружи. Мгновенно под куполом храма вспыхивают десятки и сотни голубоватых огней. Люди ликуют, кричат, поют, передают огонь от одного пучка свечей к другому и уже через пару минут в огне весь храм. Откуда берется Благодатный огонь В разные времена многие пытались доказать искусственное происхождение Благодатного огня. Критики уверены, что огонь добывают с помощью каких-либо веществ, средств и приспособлений, однако доказательств, подтверждающих их слова, нет. Современные исследователи также пытались изучить природу этого чудесного явления. Ученые считают, что искусственно огонь добыть возможно. Например, самовозгорание химических веществ и смесей. Однако ни один из этих процессов нельзя сравнить с чудесным появлением Благодатного огня и его удивительной способностью не обжигать в первые минуты с момента своего появления. Поэтому на вопрос, откуда берется Благодатный огонь, может ответить однозначно – это чудо, а все остальное – лишь неподтвержденные домыслы. Считают, что год, когда на Гроб Господень не сойдет благодатный огонь, это будет знак, что скоро наступит конец света и власть антихриста. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2024

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки