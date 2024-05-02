https://sputnik-georgia.ru/20240502/ekonomist-tkachenko-ukraina-esche-ne-skoro-uvidit-ukradennye-ssha-u-rossii-dengi-287709048.html
Экономист Ткаченко: Украина еще не скоро увидит украденные США у России деньги
Экономист Ткаченко: Украина еще не скоро увидит украденные США у России деньги
Sputnik Грузия
Россия сможет вернуть украденные Западом активы только после победы в противостоянии с Западом на Украине, выставив такие требования на мирных переговорах 02.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-02T12:44+0400
2024-05-02T12:44+0400
2024-05-02T12:44+0400
мультимедиа
видео
в мире
сша
индия
экономика
украина
россия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/02/287708847_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a275b12240c096a2ee20f478fc1061be.jpg
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился доктор экономических наук, профессор ФМО СПБГУ Станислав Ткаченко. Зачем США приняли закон о возможности передачи российских ЗВР и почему Байден не будет торопиться с его исполнением? Как Индия и Китай пересмотрят свои экономические отношения с США? Готовы ли страны ЕС пойти вслед за США и зачем Швейцария разморозила часть российских денег?Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
сша
индия
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/02/287708847_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b977dbb3fc3a4f78c3d613367e2b19b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, сша, индия, экономика, украина, россия, видео
мультимедиа, видео, в мире, сша, индия, экономика, украина, россия, видео
Экономист Ткаченко: Украина еще не скоро увидит украденные США у России деньги
Россия сможет вернуть украденные Западом активы только после победы в противостоянии с Западом на Украине, выставив такие требования на мирных переговорах
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился доктор экономических наук, профессор ФМО СПБГУ Станислав Ткаченко.
Зачем США приняли закон о возможности передачи российских ЗВР и почему Байден не будет торопиться с его исполнением? Как Индия и Китай пересмотрят свои экономические отношения с США? Готовы ли страны ЕС пойти вслед за США и зачем Швейцария разморозила часть российских денег?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.