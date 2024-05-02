https://sputnik-georgia.ru/20240502/ekonomist-tkachenko-ukraina-esche-ne-skoro-uvidit-ukradennye-ssha-u-rossii-dengi-287709048.html

Экономист Ткаченко: Украина еще не скоро увидит украденные США у России деньги

Экономист Ткаченко: Украина еще не скоро увидит украденные США у России деньги

Sputnik Грузия

Россия сможет вернуть украденные Западом активы только после победы в противостоянии с Западом на Украине, выставив такие требования на мирных переговорах 02.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-02T12:44+0400

2024-05-02T12:44+0400

2024-05-02T12:44+0400

мультимедиа

видео

в мире

сша

индия

экономика

украина

россия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/02/287708847_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a275b12240c096a2ee20f478fc1061be.jpg

Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился доктор экономических наук, профессор ФМО СПБГУ Станислав Ткаченко. Зачем США приняли закон о возможности передачи российских ЗВР и почему Байден не будет торопиться с его исполнением? Как Индия и Китай пересмотрят свои экономические отношения с США? Готовы ли страны ЕС пойти вслед за США и зачем Швейцария разморозила часть российских денег?Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

сша

индия

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, сша, индия, экономика, украина, россия, видео