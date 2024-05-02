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Впервые ежегодная встреча Азиатского банка развития стартовала в Тбилиси
Впервые ежегодная встреча Азиатского банка развития стартовала в Тбилиси
Sputnik Грузия
В мероприятии участвуют порядка 4 тысяч делегатов 02.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-02T11:24+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Решающую роль Грузии в контексте связности, а также потенциал Среднего коридора обсудят на семинаре, который стартовал в Тбилиси в рамках начала Ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР), тема которого "Мост в будущее" впервые пройдет в Тбилиси с 2 по 5 мая. В 57-м ежегодном форуме участвуют около 4 тысяч делегатов из 68 стран-членов АБР, в том числе президент АБР Масацугу Асакава, представители международных финансовых институтов и частного сектора, гражданского общества и СМИ. Помимо главы Минфина, на открытии семинара в рамках Ежегодного собрания АБР выступили вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и президент АБР. Основными темами семинара являются улучшение связности, Европейская связность и Средний коридор, идеи по созданию совместной финтех-среды в регионе, использование импульса Среднего коридора, перспективы выхода на новые рынки, развитие местной валюты и рынка ценных бумаг – взгляд правительства и инвесторов. Кроме того, участники встречи обсудят путь к экономическому росту – использование стратегического преимущества Грузии для регионального развития и зеленой экономики. АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 4,7 миллиарда долларов. Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, азиатский банк развития (абр), тбилиси, европа, азия
Впервые ежегодная встреча Азиатского банка развития стартовала в Тбилиси
11:24 02.05.2024 (обновлено: 12:38 02.05.2024)
В мероприятии участвуют порядка 4 тысяч делегатов
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Решающую роль Грузии в контексте связности, а также потенциал Среднего коридора обсудят на семинаре, который стартовал в Тбилиси в рамках начала Ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР).
Ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР), тема которого "Мост в будущее" впервые пройдет в Тбилиси с 2 по 5 мая. В 57-м ежегодном форуме участвуют около 4 тысяч делегатов из 68 стран-членов АБР, в том числе президент АБР Масацугу Асакава, представители международных финансовых институтов и частного сектора, гражданского общества и СМИ.
"Находясь на стыке Европы и Азии, Грузия отличается своим стратегическим расположением, которое предлагает уникальный доступ к развивающимся рынкам. Сегодня утром тематические дискуссии будут сосредоточены на многих информативных и вдохновляющих темах, которые подчеркивают их решающую роль в усиленном союзе, с акцентом на европейскую перспективу и возможности Среднего коридора", – заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на открытии семинара.
Помимо главы Минфина, на открытии семинара в рамках Ежегодного собрания АБР выступили вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и президент АБР.
Основными темами семинара являются улучшение связности, Европейская связность и Средний коридор, идеи по созданию совместной финтех-среды в регионе, использование импульса Среднего коридора, перспективы выхода на новые рынки, развитие местной валюты и рынка ценных бумаг – взгляд правительства и инвесторов.
Кроме того, участники встречи обсудят путь к экономическому росту – использование стратегического преимущества Грузии для регионального развития и зеленой экономики.
АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 4,7 миллиарда долларов.
Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг.